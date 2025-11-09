Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Godoy Cruz?

Los "Decanos" necesitan una victoria para dejar atrás las preocupaciones. Desde las 21.30, en el Monumental.

REACCIONAR. Atlético Tucumán acumula tres derrotas consecutivas y comprometió su permanencia en la categoría. REACCIONAR. Atlético Tucumán acumula tres derrotas consecutivas y comprometió su permanencia en la categoría. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS ESCALEO NÁPOLI
Hace 14 Min

Sin demasiado margen de error, Atlético Tucumán recibirá hoy, desde las 21.30, a Godoy Cruz, con la misión de sumar para olvidarse de la permanencia en la Liga Profesional. El partido será televisado por ESPN Premium. 

Los dirigidos por Hugo Colace llegan al encuentro clave luego de tres derrotas consecutivas: 0-2 ante Instituto en Córdoba, 1-2 en casa frente a San Lorenzo y la dura goleada 0-3 ante Independiente en Avellaneda. Tres caídas que profundizaron la crisis deportiva e institucional del club, dejaron en el camino a Lucas Pusineri y amargaron el debut del nuevo entrenador.

Para intentar revertir la situación, Colace probaría con cuatro cambios en el equipo titular: Miguel Brizuela reemplazará a Ignacio Galván (suspendido), Gianluca Ferrari por el sancionado Cléver Ferreira, el regreso de Damián Martínez por Maximiliano Villa y la vuelta del capitán Guillermo Acosta por Kevin Ortiz, afuera por acumulación de amarillas. Otra vuelta esperada es la de Renzo Tesuri, que tendría su chance después de una lesión que lo alejó más de 280 días del Monumental. 

¿Dónde ver en vivo Atlético Tucumán vs Godoy Cruz?

El partido entre los "Decanos" y los mendocinos se jugará desde las 21.30 y será televisado por ESPN Premium.

Temas Club Deportivo Godoy CruzLiga Profesional de FútbolClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
1

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
2

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
3

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
4

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

Atlético Tucumán busca un triunfo para asegurar su permanencia en Primera

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

“La Inimitable” y un banderazo en apoyo al plantel de Atlético Tucumán, antes de un duelo crucial

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Fórmula 1: ¿a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil?

Mirá en vivo el partido entre Argentina-Fiyi por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina-Fiyi por el Mundial Sub-17

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Comentarios