Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Godoy Cruz?

Sin demasiado margen de error, Atlético Tucumán recibirá hoy, desde las 21.30, a Godoy Cruz, con la misión de sumar para olvidarse de la permanencia en la Liga Profesional. El partido será televisado por ESPN Premium.
Los dirigidos por Hugo Colace llegan al encuentro clave luego de tres derrotas consecutivas: 0-2 ante Instituto en Córdoba, 1-2 en casa frente a San Lorenzo y la dura goleada 0-3 ante Independiente en Avellaneda. Tres caídas que profundizaron la crisis deportiva e institucional del club, dejaron en el camino a Lucas Pusineri y amargaron el debut del nuevo entrenador.
Para intentar revertir la situación, Colace probaría con cuatro cambios en el equipo titular: Miguel Brizuela reemplazará a Ignacio Galván (suspendido), Gianluca Ferrari por el sancionado Cléver Ferreira, el regreso de Damián Martínez por Maximiliano Villa y la vuelta del capitán Guillermo Acosta por Kevin Ortiz, afuera por acumulación de amarillas. Otra vuelta esperada es la de Renzo Tesuri, que tendría su chance después de una lesión que lo alejó más de 280 días del Monumental.
¿Dónde ver en vivo Atlético Tucumán vs Godoy Cruz?
El partido entre los "Decanos" y los mendocinos se jugará desde las 21.30 y será televisado por ESPN Premium.