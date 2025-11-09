Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Godoy Cruz?

Para intentar revertir la situación, Colace probaría con cuatro cambios en el equipo titular: Miguel Brizuela reemplazará a Ignacio Galván (suspendido), Gianluca Ferrari por el sancionado Cléver Ferreira, el regreso de Damián Martínez por Maximiliano Villa y la vuelta del capitán Guillermo Acosta por Kevin Ortiz, afuera por acumulación de amarillas. Otra vuelta esperada es la de Renzo Tesuri, que tendría su chance después de una lesión que lo alejó más de 280 días del Monumental.