Paz asume la presidencia de Bolivia y promete “fin al aislamiento”

También prometió un “gobierno de la innovación, de la ciencia, de la tecnología y del futuro verde”. “El desarrollo económico irá de la mano del respeto del medio ambiente”, aseguró. En la década anterior, Bolivia vivió un boom económico impulsado por sus exportaciones de gas, pero hoy con su caída no consigue sostener sus principales políticas asistencialistas. “¿Qué carajo nos hicieron con tanta bonanza? ¿Por qué hay gente, familias que no tienen que comer el día de hoy si éramos tan ricos con tanto gas y con el litio como futuro?”, cuestionó. “Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano con el respeto al medio ambiente”, añadió, mientras se celebra la COP30 sobre el clima en Belém, Brasil.