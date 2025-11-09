La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Entonces sí, la adolescencia es una etapa que “trae problemas” al mundo adulto. Los jóvenes cruzan limiten, se exponen a situaciones de riesgo, desobedecen ordenes, imitan conductas no muy sanas, la noción o referencia a la muerte está muy lejana, ya que la vitalidad corporal los hace creer a veces eternos o “de goma”. En el campo psi, solemos decir que “el problema adolescente” es cuando los adolescentes no tienen problemas; cuándo los jóvenes no salen, cuándo prefieren pasar horas y horas encerrados frente a una pantalla, cuando no hablan, ni se quejan y solo callan, cuando obedecen todo (una conducta normal adolescente esperable consta de comenzar a formar los propios juicios, posturas y miradas sobre el mundo, por tanto: ¡discutir y contradecir!); en fin, puede tener un mal pronóstico la apatía, la pasividad y el silencio adolescente.