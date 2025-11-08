Oleksandra Oliynykova y Mayar Sherif avanzaron a la final del Tucumán Open

No obstante, la ucraniana tuvo un arranque arrollador en el tercer set. A pesar de viajar sola a competir -sin entrenador ni familiares-, encontró un respaldo inesperado en el público tucumano, que la alentó con fervor. Esa conexión la impulsó dentro de la cancha. Su nivel fue superlativo: mostró una gran variedad de recursos técnicos, desde reveses paralelos y cruzados hasta derechas potentes y precisos drop shots que despertaron la ovación de los asistentes. El marcador se estiró rápidamente a 5-0 a su favor, y aunque Papamichail se resistió con orgullo, salvando tres match points y defendiendo cada pelota con uñas y dientes, finalmente Oliynykova cerró el partido con su servicio y selló su clasificación a la final.