Oleksandra Oliynykova y Mayar Sherif avanzaron a la final del Tucumán Open

La ucraniana y la egipcia ganaron sus respectivos partidos y se disputarán el título del WTA 125.

A PASO FIRME. La egipcia Mayar Sherif avanza en el WTA 125 de Tucumán y buscará el titulo este domingo. A PASO FIRME. La egipcia Mayar Sherif avanza en el WTA 125 de Tucumán y buscará el titulo este domingo.
Diego Caminos
Por Diego Caminos 08 Noviembre 2025

La semana más importante del año para el tenis tucumano llega a su fin. Por las semifinales del Tucumán Open, la ucraniana Oleksandra Oliynykova venció a Despina Papamichail por 6-2, 3-6 y 6-1, mientras que la egipcia Mayar Sherif superó a la suiza Simona Waltert por 6-4, 5-7 y 6-2. Ambas se convirtieron en finalistas del torneo, cuya definición se disputará desde las 19.15, en el Lawn Tennis Club.

El primer encuentro del día tuvo como protagonistas a Oliynykova (132ª del ranking mundial) y a Papamichail (200ª), quienes ofrecieron una verdadera batalla anímica. La ucraniana comenzó el partido como una topadora: a fuerza de buenas devoluciones, agresividad y tiros ganadores, la carismática jugadora de 24 años se llevó el primer set con claridad. Su rival lucía sin respuestas, con poca energía y visiblemente frustrada. Con bajos porcentajes de puntos ganados con el primer y segundo saque, la griega no logró sostener su servicio a lo largo del primer parcial.

En el segundo set cambió la historia. Oliynykova se desconectó y Papamichail empezó a adelantarse algunos metros dentro de la cancha. La ucraniana perdió confianza, y sus golpes ya no tenían la misma potencia ni precisión del comienzo.

Con la igualdad en el marcador, el partido parecía para cualquiera. Si Oliynykova lograba recuperar su nivel del primer set, tenía grandes chances de ganarlo; sin embargo, Papamichail estaba en su punto más alto de confianza. Lo demostraba con su lenguaje corporal: intercambiaba gestos y palabras de aliento con su entrenador, se arengaba a sí misma y celebraba cada punto con euforia.

No obstante, la ucraniana tuvo un arranque arrollador en el tercer set. A pesar de viajar sola a competir -sin entrenador ni familiares-, encontró un respaldo inesperado en el público tucumano, que la alentó con fervor. Esa conexión la impulsó dentro de la cancha. Su nivel fue superlativo: mostró una gran variedad de recursos técnicos, desde reveses paralelos y cruzados hasta derechas potentes y precisos drop shots que despertaron la ovación de los asistentes. El marcador se estiró rápidamente a 5-0 a su favor, y aunque Papamichail se resistió con orgullo, salvando tres match points y defendiendo cada pelota con uñas y dientes, finalmente Oliynykova cerró el partido con su servicio y selló su clasificación a la final.

En el segundo turno se enfrentaron dos de las grandes candidatas al título: Mayar Sherif  y la suiza  Simona Waltert .

Desde el comienzo, el encuentro se mostró parejo. Sherif se afirmó desde el fondo de la cancha, cómoda en los peloteos largos y mostrando una solidez admirable. Waltert, por su parte, defendió cada punto con valentía, buscando contragolpear cada vez que tuvo oportunidad. Sin embargo, desde las tribunas se percibía que la egipcia —gran favorita del público— tenía un leve dominio sobre su rival. Con inteligencia táctica y consistencia, se llevó el primer set por 6-4.

La suiza no se rindió. En el segundo parcial, encontró más profundidad en sus tiros y aprovechó algunos errores no forzados de Sherif para emparejar el marcador. Con un 7-5 a su favor, Waltert forzó el tercer set, pero el desgaste físico comenzó a pasarle factura. En el último parcial, la egipcia retomó el control, quebró temprano el servicio de su rival y aprovechó el cansancio de la europea para cerrar el partido con un sólido 6-2.

De esta manera, Oliynykova y Sherif se medirán hoy, desde las 19.15 en la gran final de singles del Tucumán Open. Antes, desde las 17, se disputará la final de dobles, en lo que será una jornada de cierre que promete emociones fuertes en el Lawn Tennis Club y marcará un nuevo hito para el deporte tucumano.

