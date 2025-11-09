Secciones
Cartas de lectores: Martita López, canillita
Hace 22 Min

Una señora digna y trabajadora desde hace muchos años, vendiendo diarios en la calle; yo, siendo taxista, la solía ver caminando a la madrugada desde barrio Sur hasta la distribuidora de diarios en la zona de Casal; siempre vivió con una hermana de condiciones muy humildes. Martita tuvo un accidente en la calle y estuvo mucho tiempo en silla de ruedas; a pesar de todo, siguió vendiendo diarios hasta su rehabilitación; es triste verla actualmente, a la vuelta del Subsidio de Salud, vendiendo cositas en la vereda. Me pregunto, ¿alguna autoridad la podría ayudar a esta señora?

Daniel Leccese                                     leccesedaniel883@gmail.com

