Cartas de lectores: Martita López, canillita

Una señora digna y trabajadora desde hace muchos años, vendiendo diarios en la calle; yo, siendo taxista, la solía ver caminando a la madrugada desde barrio Sur hasta la distribuidora de diarios en la zona de Casal; siempre vivió con una hermana de condiciones muy humildes. Martita tuvo un accidente en la calle y estuvo mucho tiempo en silla de ruedas; a pesar de todo, siguió vendiendo diarios hasta su rehabilitación; es triste verla actualmente, a la vuelta del Subsidio de Salud, vendiendo cositas en la vereda. Me pregunto, ¿alguna autoridad la podría ayudar a esta señora?