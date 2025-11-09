Secciones
Cartas de lectores: Día del canillita
Hace 23 Min

Florencio Sánchez fue el autor de la Obra “Canillita”, inspirada en ese niño que usaba unos pantalones, que al ir creciendo le fueron quedando cortos y dejaban ver sus “canillitas”, mientras vendía los diarios y revistas. Falleció un 7 de noviembre y en su honor se estableció ese día como el del Canillita. En nuestra provincia le cambiamos de nombre y le decimos “Gacetero”, debido al predominio de nuestro diario LA GACETA, por su trayectoria y credibilidad en la información. En su día he querido homenajear a cuatro señores repartidores del diario, dueños de las madrugadas que enfrentan al peligro, con valentía y responsabilidad, montados en sus bicis, motos, o a pie, para traernos la información a primera hora. Anselmo Hinojosa tiene su reparto en pleno centro y todos los días de 5 a 5.30, desde que lo conozco, nos manda los buenos días y bendiciones al grupo de WhatsApp. Fernando Jurao tiene un amplio reparto y lo cumple a la perfección. “Chicho” Caro, el rey de la información y dueño de la Plazoleta Dorrego, peleó por su parada y hoy, pese a que pasaron años y gobiernos, él se mantiene como el gacetero de la zona; y por último mi señor gacetero, “Kico” Décima, un personaje barrial único, que se hace notar a los gritos saludando o haciendo bromas; una personita especial repleta de bondad y educación. A ellos y a todos los canillitas y gaceteros, que les lleguen mis deseos de un feliz día y que Dios los bendiga siempre y les ilumine el camino.  

Francisco Amable Díaz     
franciscoamablediaz@gmail.com

