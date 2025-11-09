Cartas de lectores: Día del canillita

Florencio Sánchez fue el autor de la Obra “Canillita”, inspirada en ese niño que usaba unos pantalones, que al ir creciendo le fueron quedando cortos y dejaban ver sus “canillitas”, mientras vendía los diarios y revistas. Falleció un 7 de noviembre y en su honor se estableció ese día como el del Canillita. En nuestra provincia le cambiamos de nombre y le decimos “Gacetero”, debido al predominio de nuestro diario LA GACETA, por su trayectoria y credibilidad en la información. En su día he querido homenajear a cuatro señores repartidores del diario, dueños de las madrugadas que enfrentan al peligro, con valentía y responsabilidad, montados en sus bicis, motos, o a pie, para traernos la información a primera hora. Anselmo Hinojosa tiene su reparto en pleno centro y todos los días de 5 a 5.30, desde que lo conozco, nos manda los buenos días y bendiciones al grupo de WhatsApp. Fernando Jurao tiene un amplio reparto y lo cumple a la perfección. “Chicho” Caro, el rey de la información y dueño de la Plazoleta Dorrego, peleó por su parada y hoy, pese a que pasaron años y gobiernos, él se mantiene como el gacetero de la zona; y por último mi señor gacetero, “Kico” Décima, un personaje barrial único, que se hace notar a los gritos saludando o haciendo bromas; una personita especial repleta de bondad y educación. A ellos y a todos los canillitas y gaceteros, que les lleguen mis deseos de un feliz día y que Dios los bendiga siempre y les ilumine el camino.