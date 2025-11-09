El campo ante el desafío de reconstruirse como motor del desarrollo del país

La producción local vuelve al centro de la escena en el ciclo Encuentros LA GACETA sobre “Campo y Agroindustria”. El espacio conecta a empresas, instituciones y especialistas para analizar los desafíos de la región.
La economía argentina atraviesa un momento en el que los viejos engranajes del crecimiento ya no alcanzan. Falta dinamismo, se concentran las oportunidades en pocas regiones, la innovación tecnológica avanza y lo ambiental dejó de ser una opción para convertirse en una condición. En ese escenario, el campo aparece como un protagonista indiscutible de la transformación.
La nueva edición de Encuentros LA GACETA: Campo y Agroindustria, que se transmitirá mañana lunes 10 de noviembre desde las 14 hs por LG Play, propone una mirada hacia adelante: pensar qué puede aportar el agro tucumano en un país que necesita nuevos motores para desarrollarse.
El debate expondrá, desde la mirada de productores, empresarios e instituciones el presente de los cultivos tradicionales —como el limón y la caña de azúcar o granos— hasta las producciones emergentes que abren paso a nuevos mercados y oportunidades.
La sostenibilidad, la digitalización y la biotecnología se perfilan como los ejes de un futuro que exige cambios inmediatos. Pero antes, el desafío es más profundo es reordenar el territorio productivo y diversificar, recuperar la capacidad de innovar y generar crecimiento con equilibrio ambiental y social.
Las conclusiones de este evento serán transmitidas en vivo por YouTube, Flow, CCC y lagaceta.com.ar, con cobertura integral en papel, redes y mailing institucional.
Hoja de ruta
“Para pegarse un palo en auto hay que mirar el retrovisor y acelerar. El ejercicio que les proponemos es al revés: mirar hacia adelante y encontrar una hoja de ruta”, plantea Roberto Bisang, economista y uno de los invitados a Encuentros LA GACETA. Con esa idea como punto de partida, el ciclo invita a pensar qué puede aportar el campo al futuro del país, y cómo volver a poner en marcha los motores del desarrollo regional. Roberto Bisang es economista y referente nacional en materia de desarrollo agroindustrial, y ofrecerá la exposición central de la jornada que se emitirá este lunes 10 de noviembre a partir de las 14 hs por LG Play. Pero a su vez, se sumarán voces locales como Luciana Zamora (Zamora Citrus), Bernardo Gaber (Paltas del Timbó), Gustavo Sanz (TS Oasis), Luciana López Osa (Grupo Zafra) y Juan José Preciado (Ricsa S.A) quien aportará su mirada sobre las alternativas financieras para el sector.
También estarán presentes José Frías Silva (Sociedad Rural de Tucumán), Gonzalo Blasco (Apronor), Diego Falivene (CREA), y los investigadores Hernán Salas y Santiago Ostengo de la Eeaoc junto a David Torres de la Fundación Miguel Lillo. También darán su mirada especialistas en sostenibilidad e innovación como Mayra Varela (InBio Agro/Grupo CREA) y Laura Carabaca (asesora CREA).