¿A dónde irán los fondos de San Miguel de Tucumán en 2026?

1. Atención de demandas vecinales
Según consigna el municipio, el cálculo de gastos para 2026 contempla el desarrollo de proyectos socioambientales, culturales, deportivos y de innovación urbana enmarcados dentro del programa de Presupuesto Participativo, para el cual se destinan $5.247 millones para obras que se realizarán en los barrios.
Además, la administración capitalina sostiene que se reforzaron las partidas presupuestarias para poder desarrollar proyectos o propuestas que surjan de programas de acción participativa directa, y así “dar respuesta a los requerimientos de los vecinos y sus demandas de urgente atención”, de acuerdo a lo que determina el escrito. En este marco, cobra relevancia el programa Somos Más en Territorio (SMT), de donde surgen los diagnósticos participativos que ayudan a comprender las problemáticas específicas de cada zona de la Capital.
2. Plan Estratégico de Movilidad Urbana
La Municipalidad se compromete a avanzar en la transformación urbana, la inclusión social y la sostenibilidad. Asegura que la pavimentación, repavimentación y bacheo continuará su ritmo; y que desde el municipio se adoptarán estrategias integrales que promuevan una movilidad segura, eficiente y sostenible.
Dichos avances están contemplados en el Plan Estratégico de Movilidad Urbana (2024-2028), que incluye la instalación de paradas de colectivos que -indica- se transformarán gradualmente en refugios inteligentes; la renovación y mantenimiento preventivo y correctivo de los semáforos; la instalación de nuevas luminarias y de más cámaras de vigilancia para contribuir a la seguridad ciudadana en la ciudad.
3. Revalorización de espacios públicos
El Ejecutivo municipal busca fortalecer la revitalización de los espacios públicos en 2026, a través de la revalorización de plazas y de los accesos principales a la ciudad. “(Queremos) mejorar la primera impresión de quienes nos visitan y ofrecer a nuestros vecinos entornos más seguros, modernos y funcionales”, fundamenta. Las obras -sostiene- incluyen la mejora de la infraestructura vial y peatonal, nueva iluminación, señalización y paisajismo en las entradas a San Miguel de Tucumán.
En el área ambiental, el proyecto de Presupuesto contempla la plantación de árboles para aumentar la “zona verde” de la ciudad y mejorar la calidad del aire. Además, el municipio asegura que se avanzará con el censo de arbolado en la Capital para estudiarlos y generar las nuevas plantaciones basadas en la evidencia obtenida.
4. Generación de biogás
La Capital prevé para 2026 apostar a la implementación de un sistema de generación de biogás, reafirmando el compromiso por la energía limpia y la sostenibilidad. El municipio asegura que esta medida no solo cumple favorablemente objetivos ecológicos, sino que también permitirá llevar energía a más de 300 hogares de la ciudad.
“Este proyecto busca aprovechar los residuos orgánicos para transformarlos en energía, promoviendo un uso responsable y sustentable de los recursos naturales y reduciendo nuestra huella de carbono”, establece la presentación del Presupuesto. Además, defiende que la producción de biogás es un paso clave para “avanzar hacia una ciudad más verde, donde el desarrollo económico y la protección ambiental vayan de la mano” y para construir una ciudad más moderna y comprometida con el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
5. Transformación de basurales
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa en estado de emergencia sanitaria y ambiental. Es por eso que la Secretaría a la que más fondos se le destina es Ambiente y Desarrollo Sustentable, en donde se tiene como una de las prioridades la erradicación de basurales a cielo abierto.
Según la planificación del municipio, los espacios comprometidos con basura serán revalorizados mediante la creación de plazas, jardines comunitarios y zonas de esparcimiento. “De esta manera, se convierten en espacios donde la comunidad puede reunirse y fortalecer su sentido de pertenencia, al tiempo que contribuimos a un ambiente más sano y equilibrado”, plantea.
El propósito es, según refleja, garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en una ciudad limpia y sustentable, mientras se protegen los derechos de la naturaleza.
6. Centros productivos y educativos
La gestión encabezada por Rossana Chahla busca reforzar el trabajo en educación y en producción. Por un lado, a través de la capacitación de principios y prácticas de desarrollo sostenible en el Campus Educativo Ambiental. Y por el otro, el municipio tiene preparado avanzar con la creación de la Casa de Economía Circular en el Complejo San Miguel, que funcionará como un espacio demostrativo, educativo y de articulación con los sectores productivos. “Este nuevo centro permitirá capacitar, investigar y promover prácticas de consumo responsable, reutilización, reparación y reciclaje, fomentando la innovación y el empleo verde”, dice.
En paralelo, la administración capitalina promete ejecutar mejoras en el nodo de separación de residuos, optimizando la infraestructura, la logística y las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos.
7. Asistencia social y política alimentaria
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán garantiza que el año que viene se seguirá trabajando en las políticas alimentarias y sociales. El texto asegura que parte de los fondos municipales se utilizarán para fortalecer el programa Proteger, orientado al relevamiento, acompañamiento y derivación de personas en situación de calle.
Lo mismo se hará con el programa Soberanía Alimentaria Municipal, donde se encuentran en ejecución obras de infraestructura general y refacciones edilicias. Según consigna la Intendencia, también se mantendrá el apoyo sobre la Panadería Social, la Sala de Agroindustria Municipal y la distribución de semillas para el desarrollo de huertas comunitarias. Además, se trabajará en consolidar y fortalecer los equipos de los Centros de Integración Comunitaria (CIC), ampliando su oferta de talleres y mejorando las condiciones edilicias de cada espacio.