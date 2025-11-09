¿A dónde irán los fondos de San Miguel de Tucumán en 2026?

6. Centros productivos y educativos

La gestión encabezada por Rossana Chahla busca reforzar el trabajo en educación y en producción. Por un lado, a través de la capacitación de principios y prácticas de desarrollo sostenible en el Campus Educativo Ambiental. Y por el otro, el municipio tiene preparado avanzar con la creación de la Casa de Economía Circular en el Complejo San Miguel, que funcionará como un espacio demostrativo, educativo y de articulación con los sectores productivos. “Este nuevo centro permitirá capacitar, investigar y promover prácticas de consumo responsable, reutilización, reparación y reciclaje, fomentando la innovación y el empleo verde”, dice.