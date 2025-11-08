El maul que empujó un sueño: Tobías Aguilar y el primer try del campeón del NOA

El maul avanzó como una muralla “verdinegra”. Empujaron todos, con el corazón y con la historia de un club que sabe lo que es jugar finales. El árbitro levantó el brazo, el impulso no se detuvo, y fue Tobías Aguilar el que apareció al frente del grupo, con la pelota escondida entre los brazos, para apoyar el primer try de Tucumán Rugby frente a Natación y Gimnasia en la final del Regional del NOA. Fue una explosión. Grito, abrazo, alivio y comienzo. En ese instante, el hooker entendió que todo valía la pena: las tardes de entrenamiento, los sacrificios, los libros de la facultad y los recuerdos de su hermano, su primera inspiración.