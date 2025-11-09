"Reino", la muestra de paisajes minimalistas de Sebastián Rosso

El miércoles 12, a las 20.30, se inaugurará en Rusia Galería, de Buenos Aires 729, la muestra de paisajes “Reino”, de Sebastián Rosso. Se trata de trabajos que recuperan un género que ha sido muy potente en Tucumán con paisajistas como Lobo de la Vega, Timoteo Navarro, Osorio Luque y Zola Sánchez, explica Rosso, que añade que abrevó de esos maestros.
“Creo que estos paisajes son diferentes por la época que vivimos. Son menos coloridos, bastante más minimalistas, más sencillos”. Añade que miró mucho el paisaje que hacen los orientales; “basicamente los japoneses en el grabado y los chinos con tinta china, que son monocromos. Trabajo en ese tono pero dando cuenta del paisaje tucumano, que son selvas”.
La propuesta incluye una gran cantidad de dibujos pequeños, del tamaño de una hoja de cuaderno, con lápiz; y alguno de mayor tamaños con algo de color, que son dibujos digitales impresos. En el final de la muestra Rosso ha trabajado con el curador Rafael Cippolini, referente del arte contemporáneo.