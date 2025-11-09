"Reino", la muestra de paisajes minimalistas de Sebastián Rosso

El miércoles 12, a las 20.30, se inaugurará en Rusia Galería, de Buenos Aires 729, la muestra de paisajes “Reino”, de Sebastián Rosso. Se trata de trabajos que recuperan un género que ha sido muy potente en Tucumán con paisajistas como Lobo de la Vega, Timoteo Navarro, Osorio Luque y Zola Sánchez, explica Rosso, que añade que abrevó de esos maestros.