Suffok enfrentrará a duros adversarios en el especial del turf local

Es el mejor ejemplar adulto de la región. En la presente temporada se adjudicó el Gran Premio “Batalla de Tucumán” y el clásico “110° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”, las dos carreras más importantes del NOA, lo que le permitió subirse a lo más alto del podio. No hay dudas de que su especialidad son las competencias de fondo, pero también sabe lo que es triunfar en el mediofondo. Suffok rendirá un duro examen en los 1.600 metros del especial “Albino Jiménez”, la prueba más importante de la reunión que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano.
La prueba central, programada para las 19.40, reunió a nueve ejemplares de primer nivel. Suffok no compite desde el 24 de septiembre, oportunidad en la que venció por medio pescuezo a Dr. Legasov, en el tiempo de 2’18” 1/5 para los 2.200 metros. Antes, el 27 de julio, derrotó por medio cuerpo a Dr. Legasov, en 2’8”4/5 para los dos kilómetros.
El defensor de la caballeriza “L.C.J.”, que será conducido por Facundo “Tatú” Morán, siguió muy bien en privado y está listo afrontar un nuevo desafío.
El potrillo Smiling Nich se perfila como el rival más exigente. El defensor de las sedas “María Isabel” enfrentará por primera vez a los ejemplares adultos y por lo demostrado ante los caballos de su edad está en condiciones de dar pelear. El hijo de Nicholas, que será conducido por Ángel Vai, triunfó en sus dos últimas presentaciones. El 7 de julio relegó por 1 1/2 largo a Don Piper, en 1’24” 4/5 para las 14 cuadras. Luego, el 24 de septiembre se adjudicó la Carrera de las Estrellas, venciendo por 3/4 cuerpo a Mock Joy en 1’24” 4/5 para los 1.400 metros. En esa oportunidad largó muy relegado y cuando parecía que no tenía posibilidades de luchar por la victoria, apareció con mucha fuerza para lograr un gran éxito.
Esta puede ser la última presentación del Smiling Nich en el hipódromo local, ya que en los próximos días sería llevado a Buenos Aires para competir en diciembre en el clásico “Provincias Unidas” de Palermo,
Show Goes On es otro caballo que viene mostrando una gran regularidad desde que llegó desde Buenos Aires. El zaino del stud “Abuela Teté”, que será conducido por Francisco “Polito” Brito, logró dos triunfos, un segundo y un tercero en sus últimas cuatro actuaciones. El 18 de octubre culminó tercero a tres cuerpos de Storm Chuck, en 1’30” 2/5 para los 1.500 metros sobre pista barrosa.
Las 11 pruebas que se disputarán, con sus candidatos, son las siguientes:
PRIMERA CARRERA
(1.100 metros-14 hs.)
PREMIO “RED WARRIOR”
caballo peso jockey
1 CHICA DE BLANCO 56 Facundo Morán
2 GIULIE IS A BOMB 56 José Vizcarra
3 NAYLA PLUS 56 Benjamín Ossan
4 TANDILEÑA 56 Héctor Suárez
5 ABRA DEL HINOJO 56 Cristian Caram
5a IMPETUOSA 56 Julián Bethencourt
6 POTRA SI 56 Facundo Navarro
7 WATERLIGHT 56 Ángel Vai
8 GRAND CARO 56 Brandon Suárez
Candidato: (2) GIULIE IS A BOMB
SEGUNDA CARRERA
(800 metros-14.35 hs.)
PREMIO “MY MALICE”
caballo peso jockey
1 ARECO GIFT 56 Cristian Caram
2 EL ETIQUETADO 56 Facundo Navarro
3 SUPER CAUSE 56 José Carrizo
4 NACHO SUN PRIZE 56 X X
5 VIAJERITA LETAL 54 Lucas González
6 EXTERMINADOR RIDE 56 X X
7 RIO SEGURO 56 José Vizcarra
8 IL FORTINERO 56 Pablo Alarcón
9 GOLOSO KEN 56 Francisco Brito
10 AMOR TALENT 56 Francisco Albornoz
11 FUMIKOMI 56 X X
12 LE GRAND JOUR 56 Rubén Camos
13 EMPEROR JACK 56 Walter Marrades
Candidato: (12) LE GRAND JOUR
TERCERA CARRERA
(800 metros-15.10 hs.)
PREMIO “SENSATIONAL LORD”
caballo peso jockey
1 CRISETTE 56 Benjamín Ossan
2 DUBAI STONE 56 William Chavez
2a MARE BRAVIO 56 Héctor Alcayaga
3 SUPREMO PRIZE 56 Facundo Morán
4 VONDEL PARK 56 Cristian Caram
5 THE BEST WARRIOR 56 X X
6 EL MAIPUENSE 56 Héctor Suarez
6a GRIMALDO 56 José Vizcarra
7 VALID SAM 56 Sixto Argañaraz
8 HIGH SONG 56 Lucas González
9 GOOD CHAMPION 56 Kevin Olivera
10 COUNT THE GOLD 56 X X
11 ESPALDA SIN RIESGO 56 Ángel Vai
12 LIGHT BLACK 56 Matías Rodríguez
13 ECO VENTURA 56 Julián Bethencourt
Candidato: (10) COUNT THE GOLD
CUARTA CARRERA
(800 metros-15.45 hs.)
PREMIO “EL MAYORAZGO”
caballo peso jockey
1 BASKO JAVIER 58 Ángel Vai
2 CAETANO 60 Facundo Morán
3 GRAND SILVERIO 58 Rubén Camos
4 TRENDIC TOPIC 58 Francisco Brito
5 ICE BEER 56 Héctor Suárez
6 IL VOLO 56 Tadeo Nacusse
7 EURO SPRING 58 Walter Marrades
8 ENLOQUECEME 56 José Vizcarra
9 ANGEL POETA 56 Kevin Olivera
10 ELLA DICE 54 Cristian Caram
11 GRAND LUCRE 54 Pablo Alarcón
12 CASUAL SECURITY 56 Sergio Medina
Candidato: (8) ENLOQUECEME
QUINTA CARRERA
(370 metros-16.20 hs.)
CUADRERA
caballo peso jockey
1 BUEN RINCON 56 X X
2 MAJIM BOO 56 X X
3 MATADOR 56 X X
4 MERITO 56 X X
Candidato: (3) MATADOR
SEXTA CARRERA
(1.300 metros-17 hs.)
PREMIO “LUDO JOY 2021”
caballo peso jockey
1 BUENOS MUCHACHOS 54 X X
2 CARTA ESCONDIDA 57 José Vizcarra
3 PIU RIMOUT 57 Benjamín Ossan
3a TAILGATE 56 X X
4 WINSADAY 56 Ángel Vai
5 SACA BRILLO 56 José Carrizo
6 ES NUESTRO 56 Rubén Camos
7 STORM FORCE 56 Ismael Gauna
8 MUNDO DANIEL 56 Héctor Suárez
9 ISLAND OF LUCK 54 X X
10 BLESSED AGAIN 55 Walter Figueroa
11 GALANA IN LOVE 57 Lucas González
12 PRIDE CANDY 56 Julián Bethencourt
13 DON AUGE 56 Francisco Brito
Candidato: (2) CARTA ESCONDIDA
SÉPTIMA CARRERA
(1.400 metros-17.40 hs.)
PREMIO “WATCHTOWER 2023”
caballo peso jockey
1 EL MOONWALK 56 Lucas González
2 FIN DEL MUNDO 56 José Vizcarra
3 JAN DE LICHE 54 Héctor Suárez
4 SWEET ELEMENTARY 54 Rubén Camos
5 SMASHING MASTER 56 Facundo Morán
6 CON EXCESO 56 Francisco Brito
7 Q LOICO 56 Cristian Caram
8 YODA 56 X X
9 HYMPRESIONANTE 56 Walter Marrades
Candidato: (9) HYMPRESIONANTE
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros-18.20 hs.)
PREMIO “MARCUS VINICIUS 2022”
caballo peso jockey
1 CHE FACHA 56 Vizcarra Jose A.
2 DIALECTO 56 Suarez Hector A.
3 FULGENTE 56 Moran Facundo R.
4 TIERNO DE ALMA 56 Bethencourt Julian 2
5 SOY NICHOLAS 56 Camos Ruben O.
6 APOSTOLICO FRANK 56 Brito Francisco M. 2
7 GUAJIRU 56 Gonzalez Lucas 3
8 EL BARBA ROJA 56 Vai Angel N.
Candidato: (6) APOSTÓLICO FRANK
NOVENA CARRERA
(1.500 metros-19 hs.)
PREMIO “5º ANIVERSARIO REVISTA TURF MUNDIAL”
caballo peso jockey
1 DISTINTO RIG 56 Pablo Alarcón
2 EUFEMIO 56 Héctor Suárez
3 MASTER DANDY 56 Matías Rodríguez
4 O MAIS GRANDE 54 Facundo Morán
5 ILDO 54 Benjamín Ossan
6 SEEKING MONEY 56 José Vizcarra
7 JOLLY BOY 54 Francisco Brito
8 JAZMINERO AZUL 54 Rubén Camos
9 CASHISKING 54 Walter Figueroa
10 ISLA DE LAS ROSAS 54 Ismael Gauna
11 LUCKY SHADOW 56 Raúl Valdez
12 GOOGLER 54 Ángel Vai
Candidato: (12) GOOGLER
DÉCIMA CARRERA
(1.600 metros-19.40 hs.)
ESPECIAL “ALBINO JIMENEZ”
caballo peso jockey
1 DON PIPER 53 Cristian Caram
2 LORD TRIUMPH 53 Rubén Camos
3 SHOW GOES ON 55 Francisco Brito
4 ZINZAN BROOKE 56 Héctor Suárez
5 SUFFOK 58 Facundo Morán
6 CARO AMICI 55 Walter Marrades
6a TWITCH HURRICANE 58 José Vizcarra
7 SMILING NICH 54 Ángel Vai
8 PALADIN ORIENTAL 57 Julián Bethencourt
Candidato: (5) SUFFOK
UNDÉCIMA CARRERA
(1.300 metros-20.20 hs.)
PREMIO “PALADIN ORIENTAL 2024”
caballo peso jockey
1 DOMNA 56 Rubén Camos
2 ES AMOROSO 54 Pablo Alarcón
3 RIVENDEL 52 Matías Rodríguez
4 TATY BOONE 52 Ángel Vai
5 INDIO ELECTRIC 54 Francisco Brito
6 WIND VISION 54 Walter Marrades
7 NORTEÑO FOR SALE 54 X X
8 CANDY GATO 54 Walter Figueroa
9 LORD LANCELOT 54 José Vizcarra
10 POLAQUITA LOVE 54 Facundo Navarro
11 EL COBRE 54 Julián Bethencourt
Candidato: (9) LORD LANCELOT