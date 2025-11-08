Secciones
Suffok enfrentrará a duros adversarios en el especial del turf local

El ganador de la última edición del Gran Premio "Batalla de Tucumán" buscará extender su gran momento en el cotejo de 1.600 metros. El potrillo Smiling Nich y Show Goes On, loa rivales más exigentes.

CANDIDATO. Suffok acumula dos triunfos consecutivos y buscará extender su gran momento en el especial de 1.600 metros. CANDIDATO. Suffok acumula dos triunfos consecutivos y buscará extender su gran momento en el especial de 1.600 metros.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 12 Min

Es el mejor ejemplar adulto de la región. En la presente temporada se adjudicó el Gran Premio “Batalla de Tucumán” y el clásico “110° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”, las dos carreras más importantes del NOA, lo que le permitió subirse a lo más alto del podio. No hay dudas de que su especialidad son las competencias de fondo, pero también sabe lo que es triunfar en el mediofondo. Suffok rendirá un duro examen en los 1.600 metros del especial “Albino Jiménez”, la prueba más importante de la reunión que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano.

La prueba central, programada para las 19.40, reunió a nueve ejemplares de primer nivel. Suffok no compite desde el 24 de septiembre, oportunidad en la que venció por medio pescuezo a Dr. Legasov, en el tiempo de 2’18” 1/5 para los 2.200 metros. Antes, el 27 de julio, derrotó por medio cuerpo a Dr. Legasov, en 2’8”4/5 para los dos kilómetros.

El defensor de la caballeriza “L.C.J.”, que será conducido por Facundo “Tatú” Morán, siguió muy bien en privado y está listo afrontar un nuevo desafío.

El potrillo Smiling Nich se perfila como el rival más exigente. El defensor de las sedas “María Isabel” enfrentará por primera vez a los ejemplares adultos y por lo demostrado ante los caballos de su edad está en condiciones de dar pelear. El hijo de Nicholas, que será conducido por Ángel Vai, triunfó en sus dos últimas presentaciones. El 7 de julio relegó por 1 1/2 largo a Don Piper, en 1’24” 4/5  para las 14 cuadras. Luego, el 24 de septiembre se adjudicó la Carrera de las Estrellas, venciendo por 3/4 cuerpo a Mock Joy en 1’24” 4/5 para los 1.400 metros. En esa oportunidad largó muy relegado y cuando parecía que no tenía posibilidades de luchar por la victoria, apareció con mucha fuerza para lograr un gran éxito.

Esta puede ser la última presentación del Smiling Nich en el hipódromo local, ya que en los próximos días sería llevado a Buenos Aires para competir en diciembre en el clásico “Provincias Unidas” de Palermo,

Show Goes On es otro caballo que viene mostrando una gran regularidad desde que llegó desde Buenos Aires. El zaino del stud “Abuela Teté”, que será conducido por Francisco “Polito” Brito, logró dos triunfos, un segundo y un tercero en sus últimas cuatro actuaciones. El 18 de octubre culminó tercero a tres cuerpos de Storm Chuck, en 1’30” 2/5 para los 1.500 metros sobre pista barrosa.

Las 11 pruebas que se disputarán, con sus candidatos, son las siguientes:

PRIMERA CARRERA

(1.100 metros-14 hs.)

PREMIO “RED WARRIOR”

caballo            peso                jockey

1 CHICA DE BLANCO   56             Facundo Morán

2 GIULIE IS A BOMB     56             José Vizcarra

3 NAYLA PLUS            56             Benjamín Ossan

4 TANDILEÑA              56             Héctor Suárez

5 ABRA DEL HINOJO    56             Cristian Caram

5a IMPETUOSA            56             Julián Bethencourt

6 POTRA SI 56             Facundo Navarro

7 WATERLIGHT           56             Ángel Vai

8 GRAND CARO          56             Brandon Suárez

Candidato: (2) GIULIE IS A BOMB

SEGUNDA CARRERA

(800 metros-14.35 hs.)

PREMIO “MY MALICE”

caballo            peso                jockey

1 ARECO GIFT             56             Cristian Caram

2 EL ETIQUETADO        56             Facundo Navarro

3 SUPER CAUSE          56             José Carrizo

4 NACHO SUN PRIZE    56             X X

5 VIAJERITA LETAL      54             Lucas González

6 EXTERMINADOR RIDE                56             X X

7 RIO SEGURO            56             José Vizcarra

8 IL FORTINERO          56             Pablo Alarcón

9 GOLOSO KEN            56             Francisco Brito

10 AMOR TALENT       56             Francisco Albornoz

11 FUMIKOMI              56             X X

12 LE GRAND JOUR     56             Rubén Camos

13 EMPEROR JACK      56             Walter Marrades

Candidato: (12) LE GRAND JOUR

TERCERA CARRERA

(800 metros-15.10 hs.)

PREMIO “SENSATIONAL LORD”

caballo            peso                jockey

1 CRISETTE                56             Benjamín Ossan

2 DUBAI STONE           56             William Chavez

2a MARE BRAVIO        56             Héctor Alcayaga

3 SUPREMO PRIZE       56             Facundo Morán

4 VONDEL PARK          56             Cristian Caram

5 THE BEST WARRIOR  56             X X

6 EL MAIPUENSE         56             Héctor Suarez

6a GRIMALDO             56             José Vizcarra

7 VALID SAM              56             Sixto Argañaraz

8 HIGH SONG              56             Lucas González

9 GOOD CHAMPION     56             Kevin Olivera

10 COUNT THE GOLD   56             X X

11 ESPALDA SIN RIESGO               56             Ángel Vai

12 LIGHT BLACK         56             Matías Rodríguez

13 ECO VENTURA        56             Julián Bethencourt

Candidato: (10) COUNT THE GOLD

CUARTA CARRERA

(800 metros-15.45 hs.)

PREMIO “EL MAYORAZGO”

caballo            peso                jockey

1 BASKO JAVIER          58             Ángel Vai

2 CAETANO                60             Facundo Morán

3 GRAND SILVERIO      58             Rubén Camos 

4 TRENDIC TOPIC        58             Francisco  Brito

5 ICE BEER 56             Héctor Suárez

6 IL VOLO   56             Tadeo  Nacusse

7 EURO SPRING           58             Walter  Marrades

8 ENLOQUECEME        56             José Vizcarra

9 ANGEL POETA          56             Kevin Olivera

10 ELLA DICE             54             Cristian Caram

11 GRAND LUCRE       54             Pablo Alarcón

12 CASUAL SECURITY  56             Sergio  Medina

Candidato: (8) ENLOQUECEME

QUINTA CARRERA

(370 metros-16.20 hs.)

CUADRERA

caballo            peso                jockey

1 BUEN RINCON          56             X X           

2 MAJIM BOO             56             X X           

3 MATADOR               56             X X           

4 MERITO   56             X X           

Candidato: (3) MATADOR

SEXTA CARRERA

(1.300 metros-17 hs.)

PREMIO “LUDO JOY 2021”          

caballo            peso                jockey

1 BUENOS MUCHACHOS               54             X X

2 CARTA ESCONDIDA   57             José Vizcarra

3 PIU RIMOUT             57             Benjamín Ossan

3a TAILGATE              56             X X

4 WINSADAY               56             Ángel Vai

5 SACA BRILLO           56             José Carrizo

6 ES NUESTRO            56             Rubén Camos

7 STORM FORCE         56             Ismael Gauna

8 MUNDO DANIEL        56             Héctor Suárez

9 ISLAND OF LUCK      54             X X

10 BLESSED AGAIN      55             Walter Figueroa

11 GALANA IN LOVE    57             Lucas González

12 PRIDE CANDY         56             Julián Bethencourt

13 DON AUGE             56             Francisco Brito

Candidato: (2) CARTA ESCONDIDA

SÉPTIMA CARRERA

(1.400 metros-17.40 hs.)

PREMIO “WATCHTOWER 2023”

caballo            peso                jockey

1 EL MOONWALK        56             Lucas González

2 FIN DEL MUNDO       56             José Vizcarra

3 JAN DE LICHE          54             Héctor Suárez

4 SWEET ELEMENTARY                54             Rubén Camos

5 SMASHING MASTER  56             Facundo Morán

6 CON EXCESO            56             Francisco Brito

7 Q LOICO  56             Cristian Caram

8 YODA      56             X X

9 HYMPRESIONANTE    56             Walter Marrades

Candidato: (9) HYMPRESIONANTE

OCTAVA CARRERA

(1.400 metros-18.20 hs.)

PREMIO “MARCUS VINICIUS 2022”

caballo            peso                jockey

1 CHE FACHA             56             Vizcarra Jose A.

2 DIALECTO                56             Suarez Hector A.

3 FULGENTE               56             Moran Facundo R.

4 TIERNO DE ALMA     56             Bethencourt Julian 2

5 SOY NICHOLAS         56             Camos Ruben O.

6 APOSTOLICO FRANK  56             Brito Francisco M. 2

7 GUAJIRU 56             Gonzalez Lucas 3

8 EL BARBA ROJA       56             Vai Angel N.

Candidato: (6) APOSTÓLICO FRANK

NOVENA CARRERA

(1.500 metros-19 hs.)

PREMIO “5º ANIVERSARIO REVISTA TURF MUNDIAL”

caballo            peso                jockey

1 DISTINTO RIG           56             Pablo Alarcón

2 EUFEMIO 56             Héctor Suárez

3 MASTER DANDY       56             Matías Rodríguez

4 O MAIS GRANDE       54             Facundo Morán

5 ILDO       54             Benjamín Ossan

6 SEEKING MONEY       56             José Vizcarra

7 JOLLY BOY              54             Francisco Brito

8 JAZMINERO AZUL     54             Rubén Camos

9 CASHISKING             54             Walter Figueroa

10 ISLA DE LAS ROSAS                54             Ismael Gauna

11 LUCKY SHADOW     56             Raúl Valdez

12 GOOGLER              54             Ángel Vai

Candidato: (12) GOOGLER

DÉCIMA CARRERA

(1.600 metros-19.40 hs.)

ESPECIAL “ALBINO JIMENEZ”

caballo            peso                jockey

1 DON PIPER               53             Cristian Caram

2 LORD TRIUMPH        53             Rubén Camos

3 SHOW GOES ON        55             Francisco Brito

4 ZINZAN BROOKE       56             Héctor Suárez

5 SUFFOK   58             Facundo Morán

6 CARO AMICI            55             Walter Marrades

6a TWITCH HURRICANE                58             José Vizcarra

7 SMILING NICH          54             Ángel Vai

8 PALADIN ORIENTAL   57             Julián Bethencourt

Candidato: (5) SUFFOK

UNDÉCIMA CARRERA

(1.300 metros-20.20 hs.)

PREMIO “PALADIN ORIENTAL 2024”

caballo            peso                jockey

1 DOMNA   56             Rubén Camos

2 ES AMOROSO           54             Pablo Alarcón

3 RIVENDEL                52             Matías Rodríguez

4 TATY BOONE            52             Ángel Vai

5 INDIO ELECTRIC        54             Francisco Brito

6 WIND VISION            54             Walter Marrades

7 NORTEÑO FOR SALE 54             X X

8 CANDY GATO           54             Walter Figueroa

9 LORD LANCELOT      54             José Vizcarra

10 POLAQUITA LOVE    54             Facundo Navarro

11 EL COBRE              54             Julián Bethencourt

Candidato: (9) LORD LANCELOT

Temas TucumánSan Miguel de TucumánClub Caja Popular de Ahorros de TucumánHipódromo de TucumánJockey Club de TucumánFacundo Morán
