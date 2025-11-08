Darío Sand, entre la incertidumbre y el deseo de seguir

El final de la temporada fue duro para todos en La Ciudadela. La eliminación dejó heridas abiertas y también una sensación general de agotamiento. A eso se sumó el cimbronazo institucional que significaron las renuncias en la dirigencia y la convocatoria a elecciones. En ese escenario, el regreso a los entrenamientos no trajo alivio, sino más dudas. “Nos presentamos a entrenar, pero hay una incertidumbre grande sobre cómo se va a seguir. Por ahora, hay que estar tranquilos y entrenarse bien para lo que venga”, resumió el arquero.