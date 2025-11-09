Sexualmente hablando: la pausa de James Semans

Una de ellas, pionera, denominada “la pausa” (también conocida como “parada y arranque”), fue desarrollada en 1959 por James H. Semans, cirujano, urólogo y filántropo de la Universidad de Duke, quien murió en 2005, a los 94 años. Había nacido en 1910 en Uniontown, Pensilvania y supo desde muy joven que quería ser médico. En su autobiografía, “Coming of Age”, escribió: “Siempre quise aliviar la enfermedad de la humanidad, pero en el fondo lo que anhelaba era ser médico de la condición humana”. Se graduó con honores en la Universidad de Princeton y obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, donde trabajó como urólogo. A principios de 1944 ingresó en el ejército de Estados Unidos para servir en el cuerpo médico y atendió a cientos de soldados heridos. Allí desarrolló un profundo interés por las personas con discapacidad, a quienes defendió toda su vida. Fue un precursor en cirugía rehabilitadora urológica y uno de los primeros en conectar la disfunción sexual y las cuestiones vinculares.