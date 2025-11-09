De la familia numerosa al hijo único: el cambio que achica la base de la población

Alejandra Álvarez Chaño, de 43 años, es mamá de Matilda, de 10. Se desempeña como ejecutiva comercial para la zona NOA/NEA de un reconocido laboratorio de dermocosmética, y decidió junto a su pareja formar una familia de tres. “Cuando era más chica pensaba que tendría más hijos. Nosotros somos tres hermanos y me parecía un lindo número. Pero cuando llegó el momento, lo charlamos y decidimos que íbamos a tener uno solo. La razón principal fue el trabajo. Viajo mucho, y cada vez que salía tenía que dejar a mi hija con mi mamá. Era toda una logística”, cuenta Alejandra.