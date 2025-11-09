Secciones
Opinión› COLUMNA PREVISIONAL

Asesoramiento previsional para empresas
María Inés Salvatierra
Por María Inés Salvatierra Hace 5 Hs

En la Argentina hablar del sistema previsional parece ser un tema reservado para trabajadores próximos a jubilarse. Sin embargo, cada vez más empresas comprenden que la gestión previsional es parte esencial de su estrategia corporativa, un área que impacta directamente en los costos, en el cumplimiento normativo y en el bienestar de sus equipos.

Hoy, para cualquier organización (grande o pequeña, privada o pública) contar con profesionales especializados en Derecho Previsional marca una diferencia sustantiva: reduce contingencias legales, optimiza recursos, fortalece la relación con los trabajadores y reduce costos para la empresa al lograr la jubilación dentro de la edad legal.

Sistema previsional y sus variantes

Los empleadores enfrentan un entramado normativo complejo: regímenes diferenciales, tareas penosas, reconocimientos de servicios, moratorias, modalidades de contratación y liquidaciones de jubilaciones que exigen la asistencia del profesional especialista.

Un abogado especialista en previsional, además de tener la profesión que le habilita para actuar en representación tanto ante Anses como en la justicia Federal; identifica a tiempo y se anticipa a situaciones que podrían derivar en conflictos y generar para la empresa una erogación innecesaria.

Un asesoramiento profesional permite:

* Realizar un análisis previsional integral de cada empleado.

* Analizar la vida laboral previa al ingreso a la empresa actual y preparar con tiempo esa documentación.

* Corregir aportes faltantes a tiempo e incluso definir las rectificativas necesarias en caso de tratarse de un régimen especial sin los aportes según cada normativa

* Anticiparse al futuro previsional, mediante los planes de retiro corporativos.

* Realizar una gestión previsional de excelencia en corto plazo y asegurando al empleado el mejor haber, conforme su caso.

El principal beneficiario de este trabajo a través de especialistas, sin dudas es el empleado, dado que desde la etapa activa contará con un análisis previsional integral y el complemento del plan de retiro que le permitirá formar en el tiempo, el capital necesario para acceder a la jubilación con un monto de retiro idéntico a sus ingresos en la etapa activa o superior.

La empresa gana previsibilidad financiera, compromiso de parte de los empleados a quienes se les brinda estos beneficios, retención de talentos, y ahorro en el pago de remuneraciones y cargas sociales, ya que, con la previsión, el trabajo previo y los planes corporativos se logra el acceso a la jubilación ordinaria al momento de cumplir los extremos legales sin dilación de la misma en el tiempo y a voluntad del empleado.

Fidelización y bienestar del personal

Las nuevas generaciones valoran a las empresas que cuidan su futuro. Acompañar a los colaboradores en su tránsito hacia la jubilación demuestra responsabilidad social y compromiso.

Contar con un equipo especializado permite:

* Brindar charlas internas sobre derechos previsionales.

* Realizar diagnósticos individuales para cada trabajador próximo a jubilarse.

* Anticipar trámites y gestionar jubilaciones sin contratiempos ni demoras.

Los trabajadores informados y contenidos generan motivación y un mejor clima laboral. Optimización de costos y planificación financiera

Un análisis profesional permite a la empresa:

* Detectar regímenes diferenciales que reducen edad jubilatoria y modifican cargas sociales.

* Evaluar planes de retiro anticipado.

* Planificar reemplazos y transiciones laborales sin afectar la productividad.

La jubilación de un empleado no debería ser un “problema de último momento”, sino parte de la planificación corporativa anual.

En casos complejos

Hay situaciones que exigen intervención experta:

Reconocimientos de tareas insalubres, aportes en múltiples jurisdicciones, actividades mixtas, autónomos con períodos faltantes, convenios internacionales, entre otros. Un especialista en Derecho Previsional brinda soluciones donde la empresa, actuando sola, suele encontrar límites.

Una alianza estratégica para el presente y el futuro:

Las empresas que incorporan el asesoramiento previsional profesional no solo cumplen con la ley: mejoran su competitividad, fortalecen su capital humano y construyen una cultura organizacional responsable. En un contexto donde el sistema previsional está bajo permanente revisión, anticiparse es clave. Por eso, hoy más que nunca, contar con profesionales formados, actualizados y con experiencia comprobada es una inversión que protege a la empresa y a cada uno de sus trabajadores.

