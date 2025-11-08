Máximo Kirchner habló de su vínculo con Kicillof y se mostró dispuesto a competir por el PJ bonaerense

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió este sábado a las tensiones internas que atraviesa el peronismo bonaerense tras la derrota electoral del 26 de octubre y de su vínculo con Axel Kicillof. “Yo lo voté, no sé qué más quieren que haga”, dijo.
“Estoy dispuesto a competir en una interna por el PJ bonaerense y no tengo problemas personales con Axel Kicillof; yo lo voté, no sé qué más quieren que haga”, afirmó Kirchner, en una diálogo con Radio con vos.
El hijo de Cristina Fernández de Kirchner se refirió, además, al reclamo de algunos dirigentes que promueven una interna partidaria. “El que quiera competir, que compita. Yo asumí cuando me lo pidieron, no era mi vocación ni mi aspiración”, señaló y recordó además que en 2024 propuso adelantar los comicios internos, pero que “nadie llamó, nadie quiso”.
“Yo no tengo ningún tipo de conflicto con Axel. Siempre lo apoyé, lo voté en 2023, y trabajé para su reelección”, remarcó, subrayó e incluso señaló que su vínculo con Kicillof ha sido “neutro y operativo”. “Cuando hubo que elegir, para mí era Axel. Y si me tocara decidirlo, no dudaría. No personalizo los conflictos”.
En esa línea, subrayó que las diferencias políticas no deben poner en riesgo la unidad del peronismo: “Las divergencias propias de la política no pueden empañar la necesidad mayor de trabajar en conjunto por los intereses de la provincia”.
El presidente del PJ bonaerense analizó también las causas de la derrota electoral y llamó a una autocrítica profunda dentro del espacio. “La ausencia de propósito colectivo es lo que aleja a muchos votantes. El desafío es acercar la palabra a la acción y ser más decididos. Necesitamos recuperar la confianza de la sociedad con hechos, no solo discursos”, reflexionó.
Reconoció una pérdida de iniciativa transformadora y de vocación de poder después del ciclo de gobiernos del Frente de Todos, afectado por la pandemia, la crisis económica y el desgaste de las internas.
“El PJ debe recuperar el humanismo y la solidaridad”
Kirchner también rechazó las versiones de enfrentamientos internos o maniobras personales. “Nunca construí campañas personales ni sabotajes a otros dirigentes”, aclaró, y aseguró que “siempre fui a todas las mesas de acuerdo” cuando fue convocado. “El PJ tiene que recuperar el humanismo y la solidaridad, porque si no nos deshumanizamos y perdemos toda razón de ser como fuerza política”, enfatizó.
En el plano nacional, el dirigente comparó la experiencia del peronismo con procesos políticos recientes en Estados Unidos, destacando la importancia de la militancia y la voluntad de transformación real. “El peronismo tiene que aprender de ese espíritu de animarse a construir aunque el desafío parezca enorme”, dijo.
De cara al futuro, Kirchner subrayó la necesidad de definir prioridades compartidas y fortalecer los mecanismos democráticos internos. “Si hay competencia, bienvenida sea. Lo que no puede faltar es voluntad de unidad, porque solo una organización que convoca a la mayoría puede disputar el rumbo del país y la provincia”, sostuvo.