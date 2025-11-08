Máximo Kirchner habló de su vínculo con Kicillof y se mostró dispuesto a competir por el PJ bonaerense

El presidente del PJ bonaerense analizó también las causas de la derrota electoral y llamó a una autocrítica profunda dentro del espacio. “La ausencia de propósito colectivo es lo que aleja a muchos votantes. El desafío es acercar la palabra a la acción y ser más decididos. Necesitamos recuperar la confianza de la sociedad con hechos, no solo discursos”, reflexionó.