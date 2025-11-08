Secciones
Un feroz tornado arrasó una ciudad del sur de Brasil y dejó al menos seis muertos

El fenómeno registró vientos de hasta 250 kilómetros por hora, capaces de volcar autos, derrumbar viviendas y causar daños estructurales masivos.

Hace 2 Hs

Al menos seis personas murieron y 750 resultaron heridas tras el paso de un tornado que arrasó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el sur de Brasil. El fenómeno golpeó a esta pequeña localidad de 14.000 habitantes, situada en el estado de Paraná, durante la tarde del viernes.

De acuerdo con los reportes oficiales, el tornado registró vientos de hasta 250 kilómetros por hora, capaces de volcar autos, derrumbar viviendas y causar daños estructurales masivos.

Este sábado, entre los escombros y la destrucción, las autoridades actualizaron el número de víctimas, mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a los damnificados y restablecer los servicios básicos.

“Destruyó todo”: el testimonio de una sobreviviente

Los vecinos de Rio Bonito do Iguaçu describieron un impacto súbito, acompañado de tormenta y granizo, que duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para destruir buena parte de la ciudad. “Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?”, relató Roselei Dalcandon, una comerciante local, frente a su negocio convertido en ruinas.

La mujer contó que acababa de salir de su tienda cuando se desató el tornado, mientras su hijo permanecía adentro.

“Cuando se calmó un poco, mi esposo vino corriendo. Pero él estaba bien. La tienda desapareció, pero él salió (vivo), Dios lo salvó”, añadió, consingó el diario Clarín. 

Cientos de heridos y una persona desaparecida

Según el último balance del gobierno de Paraná, el fenómeno dejó seis muertos, aunque las autoridades no descartan que la cifra aumente, ya que algunas personas permanecen desaparecidas.

Los bomberos y los servicios de salud de varios municipios vecinos asistieron a unas 750 personas heridas, de las cuales nueve se encuentran en estado grave y varias debieron ser operadas.

Además, una persona continúa desaparecida, y las brigadas de rescate siguen recibiendo reportes de familiares, lo que podría incrementar el número de víctimas en las próximas horas, informó el gobierno estatal.

