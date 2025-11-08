Secciones
Prisión preventiva para un acusado por un violento robo en Banda del Río Salí

Las víctimas fueron amenazadas con un arma y despojadas de sus pertenencias mientras tomaban mate en la vereda de su casa.

TRIBUNALES. TRIBUNALES.
Hace 1 Hs

Este sábado se realizó una audiencia multipropósito solicitada por el Ministerio Fiscal (MPF), en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido en Banda del Río Salí. La Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos I, a cargo de la fiscal Carmen Reuter, fue representada durante la audiencia por el auxiliar de fiscal Alejandro Nader.

En la oportunidad, la Fiscalía formuló cargos contra Elías Neri Peñalva por el delito de robo doblemente agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda y mediante el uso de un arma de fuego cuya operatividad no fue acreditada, en calidad de coautor.

El Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado hasta el 2 de diciembre próximo, medida que fue concedida por el juez interviniente, a fin de resguardar el proceso y evitar riesgos procesales.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 1 de octubre pasado, alrededor de las 17.30, cuando las víctimas se encontraban en la vereda de su vivienda, en el barrio Presidente Perón, compartiendo unos mates y escuchando música con un parlante bluetooth.

En ese momento, Peñalva y otros tres cómplices llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas -una de 110 cc y otra de 150 cc- y actuó de forma coordinada con el resto del grupo.

Peñalva descendió del rodado de mayor cilindrada, exhibió un arma de fuego y amenazó a las víctimas, exigiendo que entregaran sus pertenencias, según la Fiscalía. Luego se apoderó del parlante bluetooth y, tras advertirles que iba a “meterles plomo”, escapó junto a sus cómplices hacia el oeste.

La Fiscalía continúa con la investigación para determinar la participación del resto de los implicados en el hecho. Cabe recordar que otro de los acusados en la misma causa, conocido como “Carita Negra”, ya se encuentra con prisión preventiva dictada en una audiencia anterior.

Temas Banda del Río SalíMinisterio PúblicoInseguridad
Condenaron al autor de un robo millonario a una agencia de quiniela

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, "El farón del pollo", fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Tucumán es clave en la ruta de la marihuana del NOA

Las 11 muertes del peronismo

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, "El farón del pollo", fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

