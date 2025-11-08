Prisión preventiva para un acusado por un violento robo en Banda del Río Salí

Este sábado se realizó una audiencia multipropósito solicitada por el Ministerio Fiscal (MPF), en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido en Banda del Río Salí. La Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos I, a cargo de la fiscal Carmen Reuter, fue representada durante la audiencia por el auxiliar de fiscal Alejandro Nader.
En la oportunidad, la Fiscalía formuló cargos contra Elías Neri Peñalva por el delito de robo doblemente agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda y mediante el uso de un arma de fuego cuya operatividad no fue acreditada, en calidad de coautor.
El Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva del acusado hasta el 2 de diciembre próximo, medida que fue concedida por el juez interviniente, a fin de resguardar el proceso y evitar riesgos procesales.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 1 de octubre pasado, alrededor de las 17.30, cuando las víctimas se encontraban en la vereda de su vivienda, en el barrio Presidente Perón, compartiendo unos mates y escuchando música con un parlante bluetooth.
En ese momento, Peñalva y otros tres cómplices llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas -una de 110 cc y otra de 150 cc- y actuó de forma coordinada con el resto del grupo.
Peñalva descendió del rodado de mayor cilindrada, exhibió un arma de fuego y amenazó a las víctimas, exigiendo que entregaran sus pertenencias, según la Fiscalía. Luego se apoderó del parlante bluetooth y, tras advertirles que iba a “meterles plomo”, escapó junto a sus cómplices hacia el oeste.
La Fiscalía continúa con la investigación para determinar la participación del resto de los implicados en el hecho. Cabe recordar que otro de los acusados en la misma causa, conocido como “Carita Negra”, ya se encuentra con prisión preventiva dictada en una audiencia anterior.