Prisión preventiva para un acusado por un violento robo en Banda del Río Salí

Este sábado se realizó una audiencia multipropósito solicitada por el Ministerio Fiscal (MPF), en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido en Banda del Río Salí. La Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos I, a cargo de la fiscal Carmen Reuter, fue representada durante la audiencia por el auxiliar de fiscal Alejandro Nader.