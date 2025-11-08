“Venimos de tres meses de incertidumbre absoluta”, dijo José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán

El presidente de la entidad, José Frías Silva, destacó a LA GACETA que esta nueva edición forma parte de un esquema renovado de exposiciones que la Rural implementó este año. “Decidimos dividir en tres nuestras exposiciones tradicionales: una más enfocada en la parte agrícola, otra agroganadera y ahora esta, centrada en los servicios y la industria. Es una muestra con fuerte presencia comercial, con vehículos, tractores y los stands que históricamente nos acompañan”, explicó.