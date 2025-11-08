Secciones
EconomíaNoticias económicas

“Venimos de tres meses de incertidumbre absoluta”, dijo José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán

El dirigente hizo un balance del año, pidió bajar los costos de producción y valoró la posibilidad de reformas estructurales. La entidad inauguró la Expo Comercial.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

La Sociedad Rural de Tucumán abrió las puertas de su Expo Comercial, encuentro destinado principalmente a las familias que buscan pasar un buen momento, disfrutar de la gastronomía local y conocer más sobre el entramado productivo provincial. Con entrada libre y gratuita, el predio permanecerá abierto hasta el domingo, de 17 a 22.

El presidente de la entidad, José Frías Silva, destacó a LA GACETA que esta nueva edición forma parte de un esquema renovado de exposiciones que la Rural implementó este año. “Decidimos dividir en tres nuestras exposiciones tradicionales: una más enfocada en la parte agrícola, otra agroganadera y ahora esta, centrada en los servicios y la industria. Es una muestra con fuerte presencia comercial, con vehículos, tractores y los stands que históricamente nos acompañan”, explicó.

Además, señaló que el evento mantiene su carácter inclusivo. “Seguimos con la entrada libre y gratuita para que la gente pueda venir a disfrutar una tarde en familia. El Gobierno provincial también otorgó alícuota cero en los impuestos para todas las compras que se realicen durante la exposición”, detalló.

Consultado sobre el panorama del sector tras las elecciones, Frías Silva aseguró que el campo atraviesa una etapa de cautela, pero con expectativas moderadamente positivas.

“Hoy se habla de una reforma tributaria, laboral y previsional, y eso es muy importante. Tenemos que bajar el costo de la producción. Somos muy eficientes, porque sobrevivir con esta carga impositiva tantos años no es fácil. Que estos temas estén en debate genera entusiasmo, aunque todavía no hay nada concreto”, advirtió.

El dirigente remarcó que desde la institución seguirán de cerca cualquier cambio normativo. “Tenemos que estar atentos a las nuevas reformas, porque siempre quedan cabos sueltos. Hay que ayudar a que se cierren y también señalar cuando algo no mejora la situación productiva”.

En cuanto al balance del año, Frías Silva fue claro: “Venimos de tres meses de incertidumbre absoluta. No había financiamiento, las tasas eran insólitas. Antes comprábamos insumos y semillas a cosecha; hoy se compra sólo lo necesario. Esperamos que con los resultados electorales bajen las tasas y se recupere algo de previsibilidad”.

Finalmente, invitó a los tucumanos a acercarse al predio rural: “El clima acompaña, el restaurante ya está abierto y hay propuestas para grandes y chicos. Es una buena oportunidad para disfrutar en familia y conocer más sobre lo que produce Tucumán”.

Temas Sociedad Rural de TucumánJosé Frías Silva (h)
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cyber Monday: “El consumidor está más maduro y compara precios antes de comprar”

Cyber Monday: “El consumidor está más maduro y compara precios antes de comprar”

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
3

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo
4

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

El mercado ajusta sus proyecciones: qué espera para el dólar, la inflación y la economía

El mercado ajusta sus proyecciones: qué espera para el dólar, la inflación y la economía

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Las 11 muertes del peronismo

Las 11 muertes del peronismo

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Marina Dal Poggetto: ¿qué falta para reconstruir el triángulo económico?

Marina Dal Poggetto: ¿qué falta para reconstruir el triángulo económico?

Comentarios