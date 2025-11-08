Secciones
Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

La intendenta destacó la voluntad de diálogo y el acompañamiento del Concejo Deliberante en las gestiones que permitieron levantar la medida de fuerza en la capital.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió al paro de transporte público que afectó durante dos días a miles de usuarios en la capital. En su cuenta de X (ex Twitter), explicó que el acuerdo fue resultado de dos semanas de negociaciones intensas, en las que el municipio mantuvo “la voluntad de diálogo y consenso” para destrabar el conflicto que mantenía paralizado al sistema. 

“Nos reunimos todas las veces que fue necesario. Quiero reconocer también la predisposición del sector empresarial, que respondió a cada convocatoria con la misma intención de encontrar soluciones”, destacó.

La jefa municipal agradeció especialmente el trabajo de su equipo y el acompañamiento del Honorable Concejo Deliberante, “en la figura de su presidente, Fernando Juri, y de todos los concejales que colaboraron en este proceso”.

Chahla reconoció las dificultades del contexto económico nacional, pero remarcó el esfuerzo del Municipio para garantizar que los vecinos no quedaran sin servicio. 

“Sabemos que no es sencillo alcanzar soluciones inmediatas ni definitivas, especialmente en el contexto económico que vive nuestro país. Aun así, el Municipio ha hecho un gran esfuerzo para que el transporte llegue a la gente y nadie quede sin poder cumplir con sus obligaciones”, señaló.

Finalmente, la intendenta pidió a las empresas “cumplir con los compromisos asumidos, garantizando la regularidad y frecuencia del servicio, tal como lo reclaman nuestros vecinos”.

“Estas medidas reflejan nuestro compromiso con la estabilidad del sistema, el acompañamiento a los trabajadores y empresas, y la defensa de los derechos de todos los vecinos de San Miguel de Tucumán”, concluyó.

