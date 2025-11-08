Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió al paro de transporte público que afectó durante dos días a miles de usuarios en la capital. En su cuenta de X (ex Twitter), explicó que el acuerdo fue resultado de dos semanas de negociaciones intensas, en las que el municipio mantuvo “la voluntad de diálogo y consenso” para destrabar el conflicto que mantenía paralizado al sistema.