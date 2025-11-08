El fin de semana trae un repunte en las temperaturas y días más agradables en Tucumán

Durante el sábado, el ambiente se mantendrá templado, con mínimas en torno a los 14 °C y máximas que podrían alcanzar los 26 °C en horas de la tarde. El domingo se espera una jornada más soleada y cálida: el termómetro podría trepar hasta los 28 °C, marcando el inicio de un período de temperaturas más típicas de la primavera tucumana.