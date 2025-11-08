El fin de semana trae un repunte en las temperaturas y días más agradables en Tucumán

Tras una semana marcada por las lluvias, el cielo gris y un descenso notorio de las temperaturas, el tiempo comenzará a mejorar en Tucumán. De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado y el domingo se presentarán con una disminución gradual de la nubosidad y un leve ascenso térmico.
Durante el sábado, el ambiente se mantendrá templado, con mínimas en torno a los 14 °C y máximas que podrían alcanzar los 26 °C en horas de la tarde. El domingo se espera una jornada más soleada y cálida: el termómetro podría trepar hasta los 28 °C, marcando el inicio de un período de temperaturas más típicas de la primavera tucumana.
Sin embargo, el verdadero regreso del calor se hará sentir a comienzos de la próxima semana. Según el SMN, para el lunes y el martes las máximas superarían nuevamente los 30 °C, con cielos mayormente despejados y condiciones de buen tiempo.
Después de varios días de camperas, los tucumanos podrán volver a disfrutar de un fin de semana más amable, ideal para actividades al aire libre y para anticipar el retorno de las jornadas veraniegas que se acercan.