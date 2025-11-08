Secciones
EspectáculosGuía para salir

Un homenaje sensible a Lola Mora: última función de “Además está lo del oro”
Un homenaje sensible a Lola Mora: última función de “Además está lo del oro”
Hace 2 Hs

Esta noche a las 21, se presentará en La Colorida (Mendoza 2955) la última función de “Además, está lo del oro”, una puesta teatral dirigida por Daniela Flores Blasco y Nicolás Aráoz, con las actuaciones de Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero. El espectáculo propone un acercamiento poético y emotivo a la figura de Lola Mora, la escultora tucumana que desafió las normas de su tiempo y dejó una huella imborrable en el arte argentino y latinoamericano. Fue la primera escultora mujer del continente y una pionera que incursionó también en el urbanismo, la minería y las artes visuales, campos poco accesibles para las mujeres de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Inspirada libremente en la obra “Lola Mora” de Alfredo Fenik, la pieza se adentra en los claroscuros de la artista: su pasión por la belleza, su lucha contra los prejuicios y su inevitable enfrentamiento con el paso del tiempo. Con un tono íntimo y reflexivo, el trabajo pone en diálogo la potencia creadora de Lola con los temas universales de la vejez, la memoria y la persistencia del espíritu humano.

Luego de exitosas funciones en septiembre y octubre, que contaron con una calurosa respuesta del público, “Además, está lo del oro” se despide de los escenarios con esta última presentación, invitando a redescubrir la sensibilidad y el coraje de una mujer adelantada a su época.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina
1

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo
2

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina
3

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio
4

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán
5

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer
6

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer"

Más Noticias
Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer"

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

Comentarios