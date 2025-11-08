Un homenaje sensible a Lola Mora: última función de “Además está lo del oro”

Esta noche a las 21, se presentará en La Colorida (Mendoza 2955) la última función de “Además, está lo del oro”, una puesta teatral dirigida por Daniela Flores Blasco y Nicolás Aráoz, con las actuaciones de Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero. El espectáculo propone un acercamiento poético y emotivo a la figura de Lola Mora, la escultora tucumana que desafió las normas de su tiempo y dejó una huella imborrable en el arte argentino y latinoamericano. Fue la primera escultora mujer del continente y una pionera que incursionó también en el urbanismo, la minería y las artes visuales, campos poco accesibles para las mujeres de fines del siglo XIX y comienzos del XX.