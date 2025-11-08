Secciones
Adriana Tula celebra la música tucumana

Una noche de folclore y poesía en El Cardón.

Adriana Tula Adriana Tula
Hace 2 Hs

Esta noche, a las 22, la emblemática Peña El Cardón (Las Heras 60) abrirá sus puertas para recibir a la cantante tucumana Adriana Tula, quien presentará un espectáculo que combina música y poesía del norte argentino. “Los invito a vivir una noche de música y poesía de autores de nuestra tierra”, anticipó la artista en sus redes sociales.

El recital promete un recorrido por melodías tradicionales y canciones tucumanas, acompañada por un destacado grupo de músicos: Peter Wurschmidt, Francisco Santamarina, Gallego Estrada, Federico “Cuchi” Correa y Carla Guzmán, además de invitados especiales.

Tula, reconocida por su expresiva voz y por fusionar el folklore con diversas influencias, inició su camino en la música brasilera y el jazz, hasta hallar su identidad en las raíces del norte. En su repertorio conviven compositores como Chivo Valladares, Cuchi Leguizamón, Néstor Soria y Rubén Cruz, entre otros.

A lo largo de su trayectoria, fue invitada por figuras como León Gieco, Peteco Carabajal, Jacinto Piedra, Chango Farías Gómez, Marilina Ross, Jaime Torres, Jairo, Adriana Varela y Juan Falú. Con discos editados y una extensa experiencia en escenarios de todo el país, recientemente participó de la serie “Tafí Viejo: verdor sin tiempo”, donde su voz vuelve a evocar el paisaje y la memoria del norte.

