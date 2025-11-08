Adriana Tula celebra la música tucumana

Esta noche, a las 22, la emblemática Peña El Cardón (Las Heras 60) abrirá sus puertas para recibir a la cantante tucumana Adriana Tula, quien presentará un espectáculo que combina música y poesía del norte argentino. “Los invito a vivir una noche de música y poesía de autores de nuestra tierra”, anticipó la artista en sus redes sociales.