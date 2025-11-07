Argentina XV cerró su gira con una gran victoria y presencia tucumana

El encuentro comenzó con dominio argentino. A los 14 minutos, una tarjeta amarilla al local Joe Owen inclinó el juego a favor de los visitantes, que abrieron el marcador con un try del capitán Juan Cruz Pérez Rachel, convertido por Julián Hernández. Poco después, Tobías Wade amplió la ventaja con una nueva conquista. Bristol respondió con el descuento del juvenil Victor Worsnip, pero el equipo albiceleste mantuvo la solidez y se fue al descanso 14-7 arriba.