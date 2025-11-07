Argentina XV cerró su gira con una gran victoria y presencia tucumana

La selección Argentina XV finalizó su gira por Europa con una actuación convincente. En el estadio Ashton Gate, de la ciudad inglesa de Bristol, el combinado nacional superó con autoridad por 38 a 14 a Bristol Bears, equipo que compite en el exigente Premiership Rugby. La victoria significó un cierre ideal para el conjunto dirigido por Álvaro Galindo, que venía de caer ajustadamente ante Munster (31-28) en Limerick, Irlanda.
El encuentro comenzó con dominio argentino. A los 14 minutos, una tarjeta amarilla al local Joe Owen inclinó el juego a favor de los visitantes, que abrieron el marcador con un try del capitán Juan Cruz Pérez Rachel, convertido por Julián Hernández. Poco después, Tobías Wade amplió la ventaja con una nueva conquista. Bristol respondió con el descuento del juvenil Victor Worsnip, pero el equipo albiceleste mantuvo la solidez y se fue al descanso 14-7 arriba.
En el complemento, la Argentina XV mostró su mejor versión. El hooker Leonel Oviedo anotó dos tries, mientras que Nicolás D’Amorim también sumó uno, todos con conversión del ingresado Bautista Farisé. Sobre el final, Wade firmó su doblete para sellar el 38-14 definitivo, en un partido que exhibió la contundencia y el orden defensivo del equipo.
Entre las buenas noticias para el rugby tucumano, Francisco Moreno y Benjamín Garrido fueron titulares. En tanto, Tomás Medina tuvo minutos en el segundo tiempo, aportando frescura en los últimos pasajes del encuentro.
Con esta victoria, Argentina XV cerró la ventana internacional de noviembre cumpliendo su principal objetivo: consolidar una base joven de jugadores con proyección para el futuro del rugby nacional. La gira dejó una imagen positiva y reafirmó el crecimiento del proyecto conducido por Galindo, que sigue apostando a la formación y al desarrollo competitivo de las nuevas generaciones.