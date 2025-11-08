Cartas de lectores: Boulevard 9 de Julio

El editorial de LA GACETA del pasado 5 de noviembre hace referencia al “Valor de las calles alternativas“. No soy entendida en el tema, soy una simple ciudadana, pero circulo con frecuencia por el Boulevard 9 de Julio de Yerba Buena. Creo que el tránsito por esta calle se encuentra colapsado y con riesgos, a cualquier hora del día. Es una calle angosta, con circulación doble mano, de este a oeste y viceversa, con autos que estacionan en ambas manos. Creo que teniendo en cuenta que la paralela hacia el sur, calle Lamadrid, tiene sentido de circulación oeste al este, debería considerarse la circulación del Boulevard 9 de Julio, en un solo sentido de este a oeste. También debería estar semaforizada esta calle, en ciertos cruces muy transitados, por ejemplo con calle Zavalía, con calle San Martin y otros más.