Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Homenaje a la Dra. Olga Pintado
Hace 5 Hs

Me parece verdaderamente inspirador que el asteroide descubierto por el astrónomo Mario Cesco lleve el nombre de la Dra. Olga Pintado, una científica argentina, nacida en Tucumán, que ha dedicado su vida a la investigación y la enseñanza de la astronomía. Este reconocimiento es muy justo, tributo a su a su destacada carrera y su contribución a la comunidad científica. La Dra. Pintado es un ejemplo a seguir para todos aquellos que se sienten apasionados por la ciencia y la investigación su dedicación y pasión por la astronomía son una fuente de inspiración para futuras generaciones de científicos y astrónomos. Me gustaría felicitarla por este merecido reconocimiento y agradecerle por su contribución a la ciencia y la sociedad. Es un honor tenerla como referente en la comunidad científica y esperamos que siga siendo una fuente de inspiración para todos nosotros. Su trabajo y dedicación han sido fundamentales para el avance de la astronomía en nuestro país y en el mundo. La comunidad científica se beneficia de su trabajo y su pasión por la astronomía. Su contribución a la formación de nuevas generaciones de científicos y astrónomos es invaluable. Esperamos que siga siendo una fuente de inspiración para todos nosotros.

Rodolfo Ruarte                                                                           

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina
1

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo
2

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina
3

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio
4

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán
5

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer
6

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer"

Más Noticias
Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Yerba Buena se prepara para un fin de semana lleno de actividades, arte y sustentabilidad

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer"

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

Comentarios