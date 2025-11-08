Cartas de lectores: Votantes de Nueva York vs. votantes de Argentina

Los países del Brics continúan recorriendo el camino del desarrollo de sus naciones y el que lleva a una integración mundial con otra mirada a la que se consolidó tras la Segunda Gran Guerra y, años después, tras la caída del Muro de Berlín, que marcó la hegemonía anglo-yanqui; la imposición de un neoliberalismo mediante la espada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, más la bendición de la cruz del Papa Juan Pablo II y, finalmente, un mundo unipolar donde el petrodólar es la soga al cuello de la humanidad; organismos como el FMI son la horca y EEUU el verdugo. Semanas atrás, el presidente Donald Trump les recordó a los votantes argentinos que la complicidad de Macri y Milei para volver a poner a la República Argentina en la plataforma de la horca usuraria, ahora dependían de su rol de verdugo y que no permitiría el menor error o duda por parte de los votantes, sentenciando: “si pierde Milei, EEUU dejará de ayudar a aquel país en el que la gente se muere, llamado Argentina”, palabras más, palabras menos. Un 41% de esa masa electoral creyó en las amenazas, o bien supuso estar muy cerca de aquel viejo lamento que rezaba: “¿cómo no fuimos colonizados por los Ingleses? (como si en verdad no lo hubiéramos sido…). Días atrás, Trump amenazó también al electorado neoyorkino con dejar de enviarle dinero a la ciudad de Nueva York si elegían a Zohran Mamdani como alcalde. Más del 50% del electorado le enseñó que la Democracia se sustenta en el diálogo, en las disidencias, en los consensos y, principalmente, en la libertad de pensar, de actuar y de decir, votando a Mamdani, musulmán, nacido en Uganda y declarado socialista, en el corazón de la ciudad emblema del individualismo de ese trepador que pisa cabezas para alcanzar su objetivo, despreciando todo lo humanista y colectivo. Zohran Mamdani le dijo al pueblo neoyorkino, básicamente, lo opuesto a lo que un cierto “topo argentum” viene haciendo desde diciembre de 2023 y, para sorpresa de Trump y de las élites del centro financiero mundial, su pueblo respondió con un altísimo apoyo. Propuso transporte público (colectivos) gratuitos; inversión estatal en las Infancias y en viviendas populares accesibles y, lo más loco y delirante, supermercados administrados por la ciudad con precios bajos. ¿Cómo dijo que lo hará? Cobrando un 2% más en impuestos a los residentes que ganen al menos un millón de dólares y otras medidas progresistas, estimando una recaudación unos U$S 9.000 millones. Tanto amenazar con un supuesto avance comunista (en pleno siglo XXI), al Sr. Donald Trump se le llenó de socialistas el recibidor. No todo está perdido.