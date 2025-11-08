Sostenibilidad: un eje central para el futuro del cultivo de la caña

La charla comenzó con el contexto de la agroindustria en Colombia, su ubicación, la distribución de las plantas procesadoras y la cadena de valor que nace en el cultivo de la caña de azúcar y se extiende a una amplia gama de productos y subproductos. Este panorama permitió dimensionar el volumen de producción, la diversidad de usos y la necesidad de innovar para responder a retos ambientales, de productividad y de competitividad.