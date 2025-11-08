Tucumán logra un récord histórico de molienda de caña en la zafra 2025

En los últimos días, el ingenio Leales concluyó su actividad. De esa forma, la fábrica de La Florida se convirtió en el único en funcionamiento esta semana, en lo que marca el tramo final de la zafra 2025 en Tucumán.
Hasta el 5 de noviembre y tras 210 días de molienda de caña de azúcar, la provincia alcanzó y superó la estimación de la Estación Experimental Agrindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) de 17.600.000 toneladas, con un total de 17.640.452 toneladas molidas. Esto representó un avance del 100,23% y un incremento de un 5% con relación a la campaña de 2024.
Este volumen de caña molida constituye, hasta el momento, un récord histórico para la provincia, informó el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat).
En cuanto a la producción de azúcar físico, se registraron 1.303.169 toneladas en sus diferentes tipos. Azúcar blanco común tipo A, con 811.845 toneladas; azúcar crudo, con 302.326 toneladas; azúcar orgánico, con 16.645 toneladas; y azúcar refinado, con 172.353 toneladas.
En cuanto a la producción de alcohol, Tucumán opera con seis destilerías y lleva 194 días de campaña, con una producción de 312.731.530 litros de alcohol, lo que representa un incremento de un 8% a la misma fecha de 2024.
Del total de alcohol hidratado producido, se deshidrataron 174.152.423 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 56% del alcohol hidratado producido.
El Ipaat también informó que en Salta y Jujuy siguen moliendo, por lo que ingresaron a esa misma fecha 7.298.894 toneladas de caña en un total de 174 días de actividad, lo que representó un avance del 97.32% respecto de la proyección inicial.
Sobre la producción de azúcar físico, se alcanzaron 518.188 toneladas de azúcares: se han producido hasta el momento 196.160.549 litros de alcohol hidratado. De ese total, se deshidrataron 150.003.713 litros para su uso en la mezcla de biocombustibles, lo que equivale al 76% del volumen producido.