Tucumán logra un récord histórico de molienda de caña en la zafra 2025

Hasta el 5 de noviembre y tras 210 días de molienda de caña de azúcar, la provincia alcanzó y superó la estimación de la Estación Experimental Agrindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) de 17.600.000 toneladas, con un total de 17.640.452 toneladas molidas. Esto representó un avance del 100,23% y un incremento de un 5% con relación a la campaña de 2024.