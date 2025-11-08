La vinaza como oportunidad para una economía circular en la industria azucarera

“En la Eeaoc investigamos alternativas para una gestión sustentable de estos residuos, considerando los aspectos ambientales, económicos y sociales. Desde hace más de 10 zafras caracterizamos ambientalmente las vinazas, generando una base de datos anual con sus principales parámetros, lo que permitió evaluar distintas estrategias de manejo. Entre ellas, se destacan los tratamientos biológicos: la producción de compost a partir de cachaza, cenizas y vinaza -capaz de tratar hasta un 20 % del volumen total-, y la biodigestión anaeróbica, que transforma la materia orgánica en biogás (50-75% metano) y digestato, un biofertilizante con tres veces más valor agronómico que la vinaza cruda”, dijo el técnico.