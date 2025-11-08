Certificación: buenas prácticas agrícolas y desafíos ambientales

La situación mundial en cuanto a los retos ambientales y la producción de alimentos presenta grandes desafíos a enfrentar, entre los que se destacan el crecimiento de la población mundial y el uso de los recursos. La producción de alimentos constituye un aspecto clave en este contexto dado que, en la actualidad, el 30% de los alimentos se desperdicia y el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de los sistemas agroalimentarios.