Certificación: buenas prácticas agrícolas y desafíos ambientales

En Tucumán se avanza hacia una producción sin fuego, una iniciativa que busca reducir la quema en las plantaciones.

Alejandra Pistagnesi, representante de la firma GlobalG.A.P.
Uno de los bloques de la jornada de caña de azúcar de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) concluyó con la presentación de Alejandra Pistagnesi, representante de la firma GlobalG.A.P., quien abordó los desafíos que enfrenta la producción de caña de azúcar frente al contexto ambiental actual.

La situación mundial en cuanto a los retos ambientales y la producción de alimentos presenta grandes desafíos a enfrentar, entre los que se destacan el crecimiento de la población mundial y el uso de los recursos. La producción de alimentos constituye un aspecto clave en este contexto dado que, en la actualidad, el 30% de los alimentos se desperdicia y el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de los sistemas agroalimentarios.

Otro dato es que se enferman 600 millones de personas por año debido a la falta de inocuidad de los alimentos. En este escenario, las buenas prácticas agrícolas tienden a contribuir con la mitigación del impacto ambiental.

Tucumán cuenta con un estándar personalizado de "Caña de azúcar sin fuego" mediante un trabajo conjunto de diferentes actores relacionados con la producción de caña, como la Eeaoc y el equipo técnico de GlobalG.A.P. Esta certificación es adoptada cada año por más productores, aportando así a la disminución de la quema en este cultivo.

En la zafra de 2014, la superficie que certificó GlobalG.A.P. fue de 4.700 hectáreas. Campaña tras campaña esa cifra fue aumentando, llegando a la zafra de 2024 con 59.117 hectáreas certificadas, de acuerdo con los últimos relevamientos.

“Se busca promover la adopción de este estándar, que busca prevenir los incendios, con el fin de aumentar el número de hectáreas en los próximos años. Para esto además se propone seguir trabajando en conjunto con privados, técnicos y autoridades, para dar mayor difusión a los esfuerzos realizados sobre el tema”, indicaron en la firma.

