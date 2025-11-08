La producción de legumbres marcó un nuevo récord en 2025

La Argentina exporta legumbres a 85 países. Del volumen total exportado en 2024, el principal producto es el poroto (51%) con México y Venezuela como destinos relevantes para el tipo negro; mientras que España y Brasil se destacan para el poroto alubia. La arveja representa el 23% de las legumbres exportadas, con Venezuela como principal mercado. El garbanzo (otro 23%) tiene a Pakistán, Turquía y a países de la Unión Europea como compradores relevantes.