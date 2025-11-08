Secciones
La producción de legumbres marcó un nuevo récord en 2025

La superficie con arveja, garbanzo, lenteja y poroto alcanzó las 956.000 ha.

Hace 6 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la cosecha de legumbres 2024/2025 alcanzó las 1.292.600 toneladas, lo que significa un aumento interanual del 57%. Esta cifra supera en un 29% el promedio de producción a las últimas cinco campañas, de acuerdo con los informes de cultivos que lleva adelante la Dirección Nacional de Agricultura.

En cuanto al rendimiento promedio, se incrementó 34% en la medición interanual, traccionado principalmente por el poroto y el garbanzo. En cuanto a superficie sembrada, la campaña alcanzó las 956.000 hectáreas (ha), un incremento de 20% respecto de la campaña 2023/2024, y de 27% por encima del promedio de los últimos cinco años.

Las principales provincias productoras de legumbres son Salta y Santiago del Estero; seguidas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca.

Con respecto a las superficies sembradas por especie, durante el ciclo 2024/25 están: el poroto con 666.000 hectáreas, el garbanzo con 151.500, la arveja con 107.000 y la lenteja con 31.500 hectáreas.

La Argentina exporta legumbres a 85 países. Del volumen total exportado en 2024, el principal producto es el poroto (51%) con México y Venezuela como destinos relevantes para el tipo negro; mientras que España y Brasil se destacan para el poroto alubia. La arveja representa el 23% de las legumbres exportadas, con Venezuela como principal mercado. El garbanzo (otro 23%) tiene a Pakistán, Turquía y a países de la Unión Europea como compradores relevantes.

Las legumbres son especies que no solo traen beneficios agronómicos en las rotaciones de cultivos, sino que además tienen excelentes perspectivas para la exportación e inserción internacional de la Argentina, indicó Agricultura.

