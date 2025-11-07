Condenaron al autor de un robo millonario a una agencia de quiniela

Según sostiene la teoría del caso, 10 de agosto de este año, cerca de las 13.35 horas, Raúl Alberto Villafañe trepó por los techos hasta llegar a una agencia oficial de Quiniela, ubicada en avenida San Martin 76 de la Banda del Río Salí. Una vez allí, previo a forzar la chapa del techo, ingresó por la parte de atrás del local, donde se encuentra una oficina que utilizan como depósito.