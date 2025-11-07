Condenaron al autor de un robo millonario a una agencia de quiniela

El acusado de robar más de $ 5 millones en una agencia de quiniela fue condenado en un juicio abreviado firmado entre la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, al mando de María del Carmen Reuter, el imputado y su abogada defensora.
En la audiencia, el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina señaló que las partes pactaron que se imponga una condena de cuatro meses y 15 días de prisión de cumplimiento efectivo por encontrarlo autor penal y materialmente responsable del delito calificado como robo simple.
Según sostiene la teoría del caso, 10 de agosto de este año, cerca de las 13.35 horas, Raúl Alberto Villafañe trepó por los techos hasta llegar a una agencia oficial de Quiniela, ubicada en avenida San Martin 76 de la Banda del Río Salí. Una vez allí, previo a forzar la chapa del techo, ingresó por la parte de atrás del local, donde se encuentra una oficina que utilizan como depósito.
De acuerdo con esos datos, primero se dirigió hacia el sector delantero, de donde sustrajo parte del dinero. Luego, de la parte de atrás, sacó una notebook y toda la recaudación que había ($5.379.000), colocando el dinero en una bolsa negra de consorcio. Finalmente, huyó por el mismo lugar con los objetos robados.
Una vez que el imputado reconoció su culpabilidad, el juez declaró admisible el acuerdo pleno de juicio abreviado y ordenó que Villafañe sea alojado de manera urgente en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz.