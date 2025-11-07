Secciones
Seguridad

Condenaron al autor de un robo millonario a una agencia de quiniela

Había ingresado a un local de Banda del Río Salí y quedó registrado por la cámara de seguridad.

Condenaron al autor de un robo millonario a una agencia de quiniela
Hace 2 Hs

El acusado de robar más de $ 5 millones en una agencia de quiniela fue condenado en un juicio abreviado firmado entre la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, al mando de María del Carmen Reuter, el imputado y su abogada defensora.

En la audiencia, el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina señaló que las partes pactaron que se imponga una condena de cuatro meses y 15 días de prisión de cumplimiento efectivo por encontrarlo autor penal y materialmente responsable del delito calificado como robo simple.

Según sostiene la teoría del caso, 10 de agosto de este año, cerca de las 13.35 horas, Raúl Alberto Villafañe trepó por los techos hasta llegar a una agencia oficial de Quiniela, ubicada en avenida San Martin 76 de la Banda del Río Salí. Una vez allí, previo a forzar la chapa del techo, ingresó por la parte de atrás del local, donde se encuentra una oficina que utilizan como depósito.

De acuerdo con esos datos, primero se dirigió hacia el sector delantero, de donde sustrajo parte del dinero. Luego, de la parte de atrás, sacó una notebook y toda la recaudación que había ($5.379.000), colocando el dinero en una bolsa negra de consorcio. Finalmente, huyó por el mismo lugar con los objetos robados.

Una vez que el imputado reconoció su culpabilidad, el juez declaró admisible el acuerdo pleno de juicio abreviado y ordenó que Villafañe sea alojado de manera urgente en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz.

Temas Banda del Río Salí
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
2

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
3

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
4

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
5

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
6

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Más Noticias
“Entre Rosario de la Frontera y Tucumán se enfría la droga”

“Entre Rosario de la Frontera y Tucumán se enfría la droga”

Confirman que la camioneta que volcó en El Tala transportaba más de 300 kilos de marihuana

Confirman que la camioneta que volcó en El Tala transportaba más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

La Justicia Federal activa un operativo en Paraguay por una posible pista sobre Marita Verón

La Justicia Federal activa un operativo en Paraguay por una posible pista sobre Marita Verón

Por la narcoavioneta, el gobernador de Salta pidió Ley de Derribo y radarización de los 894 km de frontera

Por la narcoavioneta, el gobernador de Salta pidió Ley de Derribo y radarización de los 894 km de frontera

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Comentarios