Fin de una era en EEUU: la demócrata Nancy Pelosi anunció su retiro de la política tras cuatro décadas

La histórica líder demócrata Nancy Pelosi, primera mujer en presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció que no se presentará a la reelección en 2026, poniendo fin a una carrera de cuatro décadas que la consolidó como una de las figuras más influyentes de la política norteamericana.
A los 85 años, Pelosi comunicó su decisión a través de un video publicado en la red social X, donde expresó: “No buscaré la reelección al Congreso. Con un corazón agradecido, espero con ilusión mi último año de servicio”.
Representante del área de San Francisco (California) durante 38 años, Pelosi presidió la Cámara de Representantes en dos periodos: entre 2007 y 2011, y nuevamente de 2019 a 2023.
A lo largo de su carrera, fue reconocida por su capacidad para unir las distintas facciones del Partido Demócrata y por sus enfrentamientos con el entonces presidente Donald Trump, con quien mantuvo fuertes choques políticos durante ambos mandatos del magnate republicano.
En su mensaje de despedida, la congresista dedicó unas palabras a su distrito: “Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder. Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos liderado el camino”.
Pelosi agregó que su comunidad debe seguir comprometida con la democracia: “Y ahora debemos continuar haciéndolo, participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que apreciamos”, subrayó.
Una líder clave del Partido Demócrata
Aunque su decisión no tomó por sorpresa a todo Washington, la noticia resonó con fuerza tanto en la capital como en California. La salida de Pelosi se enmarca en un proceso de recambio generacional dentro del Partido Demócrata, con nuevos líderes que buscan proyectarse de cara a las elecciones de medio término de 2026.
Pelosi sigue siendo una figura central para el partido. Tuvo un rol clave en la “Propuesta 50”, una iniciativa estatal de redistribución de distritos diseñada para arrebatar cinco escaños a los republicanos en las próximas elecciones. Además, mantiene una intensa agenda de actos públicos y de recaudación de fondos, habiendo recaudado más de 1.000 millones de dólares a lo largo de su carrera.
Su retiro, sin embargo, abre una batalla por la sucesión dentro del Capitolio y deja incógnitas sobre quién ocupará su papel de liderazgo tras bambalinas.
La arquitecta del “Obamacare” y una vida dedicada al servicio público
Pelosi es recordada como una de las principales arquitectas de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como “Obamacare”, aprobada durante la presidencia de Barack Obama. También se destacó como una figura influyente en la política internacional.
Ingresó a la vida pública ya en la madurez, siendo madre de cinco hijos adultos, y se caracterizó por desafiar los llamados a retirarse, cuestionando los prejuicios de género en el Congreso. “¿Por qué no hacen las mismas preguntas a mis colegas hombres?”, respondía con frecuencia ante las consultas sobre su futuro político.