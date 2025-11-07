Fin de una era en EEUU: la demócrata Nancy Pelosi anunció su retiro de la política tras cuatro décadas

Pelosi sigue siendo una figura central para el partido. Tuvo un rol clave en la “Propuesta 50”, una iniciativa estatal de redistribución de distritos diseñada para arrebatar cinco escaños a los republicanos en las próximas elecciones. Además, mantiene una intensa agenda de actos públicos y de recaudación de fondos, habiendo recaudado más de 1.000 millones de dólares a lo largo de su carrera.