En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Desde hace algunas semanas se venía mencionando la posibilidad de que el ex gobernador, José Alperovich, contrajera nuevamente matrimonio. La fecha elegida es el 27 de este mes y la ceremonia sería muy íntima, de entre 20 y 30 invitados.
Se trata de “el enigmático” que, en la edición dominical de LA GACETA, se publicó como un empresario y dirigente político que cambiaría su situación social. Alperovich se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en Puerto Madero. Allí se haría la ceremonia de enlace con Marianela Mirra, que viene acompañando, sentimentalmente, al ex mandatario desde hace algún tiempo.
Varios ex colaboradores cercanos a Alperovich venían realizando gestiones para trata de que el casamiento se realizara tal como el ex jefe del Ejecutivo lo solicitaba. Algunos serán testigos de la boda.
Según señalaron a nuestro diario, ya estaría en condiciones de cumplir con el enlace civil, ya que se divorció de Beatriz Rojkes. Habrá que esperar más novedades desde Buenos Aires.