El error común que cometemos al usar la freidora de aire y que puede ocasionar un desastre

La resistencia genera el calor mientras que el ventilador lo distribuye por toda la cámara de cocción, asegurando que los alimentos se cocinen de manera uniforme por todos lados. Sin embargo, según informa el medio el Express, el papel de aluminio puede obstruir el flujo de aire del elemento calefactor, lo que provoca que los alimentos no se cocinen correctamente. En definitiva, podrías acabar con platos poco hechos o cocinados de forma desigual.