El error común que cometemos al usar la freidora de aire y que puede ocasionar un desastre

Aunque parezca sencillo cocinar en una freidora de aire, hay errores que se repiten en la mayoría de casas.

Hace 1 Hs

Usar una freidora de aire es incluso más sencillo que manipular una sartén o intentar cocinar algo en el horno. Solo hace falta colocar lo que queremos preparar dentro de la canasta y dejar que del resto se encargue la máquina. Pero a veces y con tal de agregar nuevos sabores y una mejor cocción, podemos cometer graves errores.

Una de las técnicas para cocinar alimentos de forma eficiente y conseguir sabores intensos es envolver los alimentos en papel aluminio. Se trata de un truco práctico para asegurar una cocción uniforme y evitar que las comidas se sequen al usar el horno o la parrilla. También ayuda a retener la humedad y evita que se doren demasiado o incluso se quemen.

El problema del aluminio

Pero en la freidora de aire, esos beneficios no aplican. La técnica de envolver alimentos en aluminio resulta contraproducente en una máquina que consta de una cámara de cocción, una resistencia y un ventilador.

La resistencia genera el calor mientras que el ventilador lo distribuye por toda la cámara de cocción, asegurando que los alimentos se cocinen de manera uniforme por todos lados. Sin embargo, según informa el medio el Express, el papel de aluminio puede obstruir el flujo de aire del elemento calefactor, lo que provoca que los alimentos no se cocinen correctamente. En definitiva, podrías acabar con platos poco hechos o cocinados de forma desigual.

Los riesgos de envolver en aluminio

Desde la marca KitchenAid señalaron que, si bien forrar una freidora de aire con papel aluminio puede parecer una forma ingeniosa de minimizar la limpieza, es mejor evitarlo. La marca también advirtió sobre el uso de papel para hornear en freidoras de aire, ya que puede obstruir el flujo de aire.

Philips también advirtió que si se usa papel de horno o papel de aluminio sin ningún alimento encima, existe el riesgo de que se adhiera a la resistencia y se incendie. Un estudio de 2019 destacó que ciertos alimentos, como el pescado y los tomates, pueden descomponer el aluminio del papel de aluminio, lo que provoca que este se absorba en la comida.

Cómo usar papel aluminio de forma segura

Para quienes tengan intención de usar papel de aluminio en freidoras de aire, desde el medio especializado Saga señalaron varios puntos a tener en cuenta, entre ellos:

No uses mucho papel de aluminio: el aire necesita circular por la cesta y, si tapas todos los agujeros, no aprovecharás las ventajas de freír con aire. Lo ideal es cortar el papel de aluminio al tamaño adecuado de la cesta.

No cubras la comida completamente con papel de aluminio ; en lugar de crear una comida deliciosamente crujiente, terminarás con un desastre blando y empapado.

Coloca la comida sobre el papel de aluminio para que haga peso . El aire en la cesta podría hacer que el papel se mueva e incluso que sea absorbido por el calentador y se queme. Por esta razón, nunca coloques papel de aluminio durante la fase de precalentamien​to.

