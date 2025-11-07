Eliminá el sarro de las botellas térmicas y de vidrio con solo tres ingredientes

El ingrediente que sí suele estar en cualquier hogar es el arroz. Si la mezcla de agua y detergente solos no funciona, agregar arroz y usar el agua caliente será la solución definitiva. Tapá la botella y agitala durante algunos minutos. Los granos de arroz crudo cumplirán la misma función que una esponja. Para que el sarro se quite con mayor facilidad, podés dejar reposar solo el agua caliente con el detergente durante algunos minutos y después agregar los granos de arroz.