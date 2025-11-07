Esta es la ciudad europea más de moda en 2025, según The Mirror

España vuelve a conquistar a la prensa británica. Según el periódico The Mirror, la ciudad más de moda en 2025 se encuentra en el País Vasco: Bilbao, que además fue destacada como el destino perfecto para visitar en noviembre y hacer una escapada antes de la llegada de la Navidad.
El interés del público británico por España sigue en alza. De acuerdo con datos del Ministerio de Industria y Turismo, 18,6 millones de turistas procedentes del Reino Unido viajaron al país en 2024, lo que representa casi una quinta parte del total de visitantes internacionales (93,8 millones).
Esta vez, la atención se centró en la capital vizcaína, una ciudad que cautiva por su equilibrio entre modernidad y tradición. The Mirror la describe como una urbe “tranquila”, en claro contraste con el bullicio de grandes capitales europeas como Madrid, Barcelona, París, Roma o la propia Londres.
El medio británico cita además un estudio de SkyScanner que revela que Bilbao es la ciudad europea que más interés ha despertado en el último tiempo, con un incremento del 97% en las búsquedas de vuelos y alojamientos. Esta tendencia confirma que la ciudad se ha convertido en uno de los destinos más codiciados del continente.
Entre las razones que explican este fenómeno, el clima ocupa un lugar central. En noviembre, los termómetros bilbaínos rondan los 17 °C, una temperatura ideal para pasear sin el rigor del frío invernal. A esto se suma la ausencia de masificaciones y el ritmo de vida relajado de sus habitantes, factores que contribuyen a una experiencia turística más auténtica y apacible.
Pero no solo el ambiente seduce a los visitantes. The Mirror destaca también el encanto del Casco Viejo, el corazón histórico de Bilbao, donde se esconden joyas arquitectónicas, plazas con historia y una oferta gastronómica excepcional. Entre pintxos, sidra y platos tradicionales, el visitante puede disfrutar de la esencia del País Vasco en su máxima expresión.
Con su mezcla de arte contemporáneo -encabezado por el icónico Museo Guggenheim-, paisajes urbanos y calidez local, Bilbao se consolida como una de las grandes revelaciones turísticas de Europa.
Por todo ello, no sorprende que The Mirror haya elegido a la ciudad como su recomendación estrella para noviembre, ideal para quienes buscan una escapada diferente, serena y con sabor a norte.