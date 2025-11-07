Impactante parecido: con la campera y los zapatos de su papá, Dieguito Fernando emocionó al recordar a Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene nueva fecha

En paralelo a la exposición mediática del hijo del ídolo, la Justicia confirmó que el juicio por la muerte de Diego Maradona se reiniciará el 17 de marzo de 2026.

El proceso había sido suspendido y declarado nulo luego de un escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien presidía el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro y fue acusada de colaborar en un documental no autorizado sobre el caso, titulado provisionalmente “Justicia Divina”.