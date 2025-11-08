Montevideo es la ciudad de Latinoamérica donde resulta más caro comprar un departamento

En un escenario signado por la dificultad de acceder a la vivienda propia y el aumento constante de los alquileres, un nuevo informe reveló cuánto cuesta comprar un departamento en las principales ciudades de América Latina. El Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) junto con la plataforma Zonaprop, ubicó a Montevideo (Uruguay) como la ciudad con el metro cuadrado más caro de la región, con un valor promedio de U$S 3.209.