Construcción en crisis por el freno de la obra pública: 120.000 empleos menos y canteras al 25% de su capacidad

A casi dos años de la llegada de Javier Milei al poder y del freno total de la inversión estatal, la construcción atraviesa uno de sus peores momentos en décadas. En dos años se perdieron más de 120.000 puestos de trabajo, y en ciudades como Olavarría, las canteras operan apenas al 25% de su capacidad, golpeando de lleno la economía local.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se destruyeron 60.462 empleos formales en el sector, una caída del 13,7%. Pero de acuerdo con Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la cifra real supera los 120.000 puestos si se cuentan los trabajadores subcontratados, según estimaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción).
“Los niveles de empleo están en línea con los de 2021, en plena pospandemia, pero el impacto es mucho mayor. La construcción es clave para reactivar la economía”, advirtieron desde CAMARCO.
Un derrumbe con efecto multiplicador
El Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) y el consumo de cemento registraron leves mejoras interanuales en agosto, pero el Índice Construya continúa en caída. Desde el IERIC explicaron que la diferencia se debe a la profunda crisis de la obra residencial, especialmente en emprendimientos pequeños, reformas y ampliaciones, los segmentos más golpeados.
El organismo también informó que la cantidad de empleadores registrados cayó un 1,3% interanual en septiembre y un 10,6% frente al mismo mes de 2023, ubicándose como el peor septiembre de los últimos 20 años (exceptuando 2020). Hoy, el IERIC contabiliza 18.239 empleadores entre contratistas y subcontratistas.
Olavarría, epicentro del impacto
En Olavarría, una de las principales zonas cementeras del país, la actividad cayó un 20% y ya se perdieron 1.500 puestos de trabajo. “Muchas empresas pasaron empleados al monotributo con la promesa de recontratarlos cuando repunte la actividad”, explicó Bernardo Baldino, subsecretario de Empresas e Inversiones del municipio.
El parate golpeó el consumo local. “Estimamos que hay unos $2.000 millones menos circulando en la economía de Olavarría”, afirmó Baldino. Por su parte, Gustavo Núñez, titular de la Cámara de la Piedra, advirtió que las canteras trabajan al 25% de su capacidad, con apenas 400.000 toneladas mensuales frente al millón histórico.
“No es solo una cuestión de producción. Si seguimos perdiendo personal capacitado, el daño será estructural”, alertó Núñez.
Privatizaciones y presupuesto 2026
El Gobierno nacional busca reactivar parcialmente el sector con la privatización de rutas y autopistas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, con financiamiento del BICE. En la industria lo ven como una posible vía de reactivación, aunque los números del Presupuesto 2026 no generan optimismo: el monto destinado a Vialidad Nacional implica una caída real del 10,6%, según la consultora Analytica.
“No hay expectativas de un impulso significativo en la obra pública nacional”, sostuvo Weiss. “Más allá de lo que figure en el Presupuesto, lo clave es cuánto se ejecuta realmente.”
Para el economista Claudio Caprarullo, la recuperación económica “no será posible sin reactivar la construcción”, un sector con fuerte efecto multiplicador sobre el empleo y la demanda.
“Podés eliminar las retenciones al campo, pero si no hay rutas o caminos rurales, no podés mover la producción”, resumió Weiss.