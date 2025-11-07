Construcción en crisis por el freno de la obra pública: 120.000 empleos menos y canteras al 25% de su capacidad

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se destruyeron 60.462 empleos formales en el sector, una caída del 13,7%. Pero de acuerdo con Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la cifra real supera los 120.000 puestos si se cuentan los trabajadores subcontratados, según estimaciones del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción).