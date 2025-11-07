Bélgica: una flota de drones sobrevoló bases militares y obligó a cerrar aeropuertos

Francken evitó atribuir directamente la autoría a Rusia, aunque admitió que el operativo parece obra de “profesionales” con el objetivo de “sembrar el pánico en Bélgica”. No obstante, las hipótesis de los servicios de Inteligencia apuntan a una posible acción de Moscú, en represalia por el respaldo militar y político de Bélgica a Kiev desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.