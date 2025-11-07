El Congreso de Perú declara “persona non grata” a la presidenta de México y agrava la crisis diplomática

La tensión entre Perú y México alcanzó un nuevo punto crítico este jueves, luego de que el Congreso peruano aprobara una moción que declara “persona non grata” a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país.
La medida, impulsada por bancadas de derecha, obtuvo 63 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, y se da tras el asilo político otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022 encabezado por el expresidente Pedro Castillo.
Ruptura diplomática y orden de expulsión
El presidente interino de Perú, José Jeri, confirmó el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México. A través de un mensaje en la red X (ex Twitter), informó que la encargada de la embajada mexicana en Lima, Karla Ornela, fue notificada por la cancillería peruana y tiene un plazo perentorio para abandonar el país.
Por su parte, el gobierno mexicano calificó la medida como “excesiva y desproporcionada”, defendiendo que el asilo concedido a Chávez constituye “un acto legítimo y ajustado al derecho internacional”, sin implicar intervención alguna en los asuntos internos peruanos.
Una relación bilateral en caída libre
El vínculo entre ambos países ya venía deteriorado desde inicios de 2023, cuando el gobierno de México expresó su apoyo al destituido Pedro Castillo, lo que llevó al retiro de embajadores de ambos lados.
La actual escalada ocurre apenas semanas después de que Jeri asumiera la presidencia interina, tras la destitución de Dina Boluarte, en medio de una fuerte crisis política interna.
Aun así, el gobierno peruano busca minimizar los impactos económicos y consulares de la ruptura. El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, aseguró que se harán esfuerzos para evitar que la tensión afecte el comercio bilateral o el turismo.
“Estamos tratando de contener el tema dentro del ámbito político y que no afecte el área comercial ni el consular”, afirmó el canciller.
El caso Betssy Chávez y la sombra del golpe de 2022
La exjefa de gabinete Betssy Chávez se encuentra actualmente asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima. En marzo de 2025 comenzó el juicio en su contra y en contra de Pedro Castillo, acusados del delito de rebelión por el intento de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente el 7 de diciembre de 2022.
La Fiscalía peruana pide 25 años de prisión para Chávez, a quien se le atribuye un papel central en la intentona golpista.
Mientras tanto, Castillo continúa detenido preventivamente desde diciembre de 2022, y su esposa e hijos residen asilados en México desde entonces.
Debate sobre el salvoconducto y la Convención de Caracas
El canciller peruano Hugo de Zela informó que un equipo jurídico evalúa si el gobierno otorgará un salvoconducto que permita a Chávez salir del país hacia México.
“Es un análisis que hemos pedido que se haga rápido, pero con la pausa necesaria para hacerlo bien. Esperamos tener una decisión esta semana”, explicó el funcionario a la agencia Reuters.
De Zela agregó que los juristas analizan los alcances de la Convención de Caracas de 1954, la misma norma internacional invocada por México para justificar el asilo diplomático.
El canciller enfatizó que Perú desea mantener buenas relaciones con la región, pero advirtió que “no puede haber intervención en los asuntos internos”.
“México ha construido una especie de realidad paralela donde hay una persecución política que no existe”, sentenció.
Comercio bilateral en riesgo
Pese a la ruptura política, Perú busca evitar consecuencias económicas graves.
En 2024, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 2.507 millones de dólares, con una balanza favorable a México, que exportó 1.620 millones e importó 888 millones, según datos oficiales del Gobierno de Lima.
Ambos países integran la Alianza del Pacífico, junto con Chile y Colombia, un bloque que podría verse afectado por esta nueva crisis diplomática.