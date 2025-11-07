El Congreso de Perú declara “persona non grata” a la presidenta de México y agrava la crisis diplomática

El caso Betssy Chávez y la sombra del golpe de 2022

La exjefa de gabinete Betssy Chávez se encuentra actualmente asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima. En marzo de 2025 comenzó el juicio en su contra y en contra de Pedro Castillo, acusados del delito de rebelión por el intento de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente el 7 de diciembre de 2022.