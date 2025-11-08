Globant, Coderhouse y Aleph lanzan becas en IA, habilidades digitaltes y liderazgo

Aunque el año esté cerca de terminar, noviembre llega con una nueva ola de programas educativos gratuitos para quienes buscan fortalecer su perfil profesional. Es que Globant, Coderhouse y Aleph Group presentaron capacitaciones y becas que combinan inteligencia artificial (IA), marketing digital, liderazgo y oficios tecnológicos.
Las propuestas están pensadas tanto para estudiantes que buscan su primera formación como para profesionales que desean actualizar sus habilidades o reorientar su carrera. Además, todas entregan certificación y pueden realizarse desde cualquier lugar del país.
Aleph y su programa global de marketing digital
Digital Ad Expert, la iniciativa educativa de Aleph Group, abrió nuevas ediciones de su curso gratuito de marketing digital, desarrollado junto a CVC Philanthropy.
El programa ofrece 20.000 becas completas distribuidas en distintas cohortes hasta marzo de 2026. Cada mes se habilitan dos ediciones: una en español y otra en inglés, de hasta 1.000 participantes por grupo.
Con una duración de tres meses y modalidad 100% virtual, el plan de estudios abarca fundamentos de marketing en plataformas como Google, Meta, TikTok, LinkedIn y X. También incluye conceptos clave como buyer persona, customer journey y redacción de briefs. No requiere conocimientos previos y, al finalizar, se otorga un certificado emitido por Digital Ad Expert.
Las inscripciones están abiertas para toda Latinoamérica y se realizan desde el sitio web oficial del programa.
Globant y Egg capacitan gratis a empresas
La empresa argentina Globant, en alianza con Egg, lanzó el programa AI Talent Shift, que busca acelerar la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones.
La propuesta ofrece entrenamiento gratuito para 50 empleados de 50 empresas seleccionadas, con dos sesiones prácticas sobre la incorporación de IA en los procesos de trabajo.
El programa apunta a mejorar la productividad y a impulsar un cambio cultural dentro de las organizaciones, preparando a los equipos para los desafíos tecnológicos de los próximos años.
Las empresas interesadas pueden postularse desde la web del programa, donde figuran los requisitos y las fechas de inicio.
Cursos y talleres gratuitos de Coderhouse y CCU
Coderhouse, escuela digital aliada de empresas como Ualá, Binance y Adecco, continúa con su ciclo CoderCamp AI, una serie de workshops online y en directo que se transmiten cada miércoles.
Los próximos encuentros abordarán temas como automatización de estrategias en redes, programación asistida con IA y generación de imágenes digitales. La inscripción es gratuita y se realiza desde la web oficial.
Por su parte, CCU Academy amplió su plataforma de formación gratuita con más de 20 cursos online en marketing, ventas y finanzas. Además, durante el primer semestre realizó masterclasses presenciales en distintas ciudades del país junto a especialistas como Patricia Jebsen, Julieta Bonfill y Denisse Borgognone, con foco en el desarrollo de negocios, marca personal y digitalización.
Estas iniciativas permiten capacitarse sin costo y sumar certificaciones que fortalecen la empleabilidad y la competitividad en el mercado laboral actual.