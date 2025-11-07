Viene de una familia de capitanes, fue campeón del Regional de 2017 y quiere hacer historia en Natación y Gimnasia
Capitán de Natación y Gimnasia, heredero de una tradición familiar y protagonista de una generación que volvió a poner al club entre los grandes, Matías Orlande se prepara para una nueva final frente a Tucumán Rugby. Lo hace con la calma de quien ya conoce el sabor de la gloria y el valor de sostenerla en el tiempo.
Matías Orlande, capitán de Natación y Gimnasia. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
