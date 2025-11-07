Secciones
Gimena Accardi publicó una foto con un enigmático hombre y desató rumores de romance

Tras separarse de Nico Vázquez, la actriz compartió una sugerente imagen que sorprendió a los usuarios.

GimenaAccardi publicó una sugerente foto con un hombre
Hace 1 Hs

A cuatro meses de su separación y luego de que su ex, Nico Vázquez, confirmará su romance con Dai Fernández, Gimena Accardi publicó en Instagram una foto abraza a un enigmático hombre. Como era de esperarse, el posteo llamó la atención de sus seguidores y ahora se especula con que la actriz ya tiene nuevo novio. ¿De quién se trata?

En la foto, que reposteó en sus historias de la red social, la artista aparece muy sonriente e intentando tapar la cámara, mientras el joven que está a su lado la rodea con sus brazos por la cintura. A pesar de su alegría, evitó mostrar el rostro del hombre que la acompañaba: él se cubrió el rostro con su gorra.

En A la Tarde, el panel se detuvo cuadro por cuadro en la imagen. “La foto se la saca alguien, no es una selfie. Él baja la gorra, ella levanta la mano... hay un intento de tapar algo, de cuidar la intimidad”, describió Daniel Fava. Santiago Sposato, por su parte, coincidió y agregó: “Se la ve contenta, genuinamente feliz. En los ojos está la sonrisa”.

La foto de Gimena Accardi que desató rumores de un nuevo romance

Aunque nadie se animó a confirmar identidades, la mesa coincidió en una conclusión: “Estamos ante un posible blanqueo”. Incluso, Sposato reveló al aire que había intentado comunicarse con Gimena Accardi para conocer su versión, pero hasta el momento no había recibido respuesta.

La romántica postal de Nicolás Vázquez y Dai Fernández en Nueva York

Después de meses de rumores, especulaciones y entredichos y tras separarse de Gimena Accardi, Nicolás Vázquez vive, sin esconderse, su romance con su coprotagonista de Rocky, Daiana Fernández. Luego de confirmar la relación, los actores volaron juntos a los Estados Unidos para cumplir compromisos relacionados con la obra de teatro. Si bien hicieron un viaje “laboral” también hubo tiempo para el disfrute. 

En las últimas horas, el actor sorprendió a todos al compartir su primera postal romántica con su nueva pareja frente a un lugar emblemático de Nueva York. Antes de su viaje, el actor habló con Puro Show sobre su presente sentimental. Estoy tratando de vivir el momento día a día, el aquí y ahora. Le doy mucha importancia a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar, y eso está bueno. No sé si puedo hablar mucho de esto porque siento que a la historia la quiero contar más para adentro que para afuera y estoy muy contento”, aclaró.

