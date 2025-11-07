Gimena Accardi publicó una foto con un enigmático hombre y desató rumores de romance

En las últimas horas, el actor sorprendió a todos al compartir su primera postal romántica con su nueva pareja frente a un lugar emblemático de Nueva York. Antes de su viaje, el actor habló con Puro Show sobre su presente sentimental. Estoy tratando de vivir el momento día a día, el aquí y ahora. Le doy mucha importancia a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar, y eso está bueno. No sé si puedo hablar mucho de esto porque siento que a la historia la quiero contar más para adentro que para afuera y estoy muy contento”, aclaró.