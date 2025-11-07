Secciones
Stornelli sobre la Causa Cuadernos: “El dinero detectado es apenas una parte de la trama ilícita”

El fiscal federal afirmó que el dinero detectado representa solo una parte del total utilizado en maniobras ilegales vinculadas a la obra pública.

Hace 2 Hs

El fiscal federal Carlos Stornelli expresó este jueves su “satisfacción” por el inicio del juicio oral de la Causa Cuadernos, al que calificó como la “punta del iceberg” de una amplia red de corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

“Que se haya llegado al juicio oral donde se ventilen todas estas cuestiones es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo”, sostuvo Stornelli en diálogo con Radio Rivadavia.

El fiscal, que impulsó la investigación iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, señaló que el dinero ilícito detectado en la causa “es solo una parte”, y no la totalidad de los fondos que se habrían utilizado para maniobras ilegales.

“Es lo que hemos podido detectar, quizás la punta del iceberg”, dijo Stornelli, al recordar que en el proceso están involucrados altos exfuncionarios y empresarios del sector de la construcción.

Consultado sobre la posibilidad de que los acusados devuelvan el dinero presuntamente obtenido de forma irregular, el fiscal ironizó: “Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas incautadas e inmuebles”.

Respecto a la duración del juicio, Stornelli manifestó su deseo de que el tribunal adopte una mayor frecuencia de audiencias para otorgarle más celeridad al proceso judicial.

La Causa Cuadernos, una de las investigaciones más emblemáticas de los últimos años en torno a la corrupción en la obra pública, tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y a algunos de los empresarios más importantes del país.

