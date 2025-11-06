Video: Tucumán Central avanzó a la final, pero el partido terminó a las piñas entre jugadores y árbitros

El detonante fue una escena mínima, pero cargada de simbolismo. Cuando el árbitro Jorge Sosa dio el pitazo final, de pie en el círculo central, el volante del "Cocodrilo", Carlos Juárez, se acercó y le tomó la mano izquierda, donde tenía el cronómetro. “¿Ya? ¿Así lo vas a terminar?”, pareció decirle con la mirada encendida. El reloj marcaba apenas los 46 minutos y medio del complemento, en un segundo tiempo con demoras, cuatro cambios por lado y varias interrupciones. En ese instante, como un malón desbocado, titulares, suplentes, auxiliares y cuerpo técnico de Graneros salieron corriendo en dirección a la terna arbitral en busca de una explicación que nunca llegó.