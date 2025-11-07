Recuerdos fotográficos: el San Martín de la “plaza de las carretas”

La foto, de 1937, fue sacada por el fotógrafo César Martínez Lanio. ¿Cómo era la zona entonces? Páez de la Torre, en “Al sur de la ciudad vieja” (28/04/2008) relata que en 1946, en su libro "Polvos del camino", el doctor Pantaleón Fernández (1874-1949) evocó el viejo Tucumán, y dijo que 10 años antes, “hacia el sud, la edificación raleada terminaba a la tercera cuadra, empezando desde la Catedral: lo que es hoy Piedras y Congreso, con sitios baldíos en todo el trayecto". Más allá, "ya no había sino ranchos diseminados, espaciados, teniendo algunos cercas de ramas y tunales, cercas que servían para encerrar los bueyes y caballos de los troperos". Donde luego se diseñó la plaza Yrigoyen y se erigió el Palacio de Tribunales "era la plaza de las Carretas o de la Laguna, y apenas si hace diez años eran un mercado (el Mercado Sur) y la plaza Humberto Primo".