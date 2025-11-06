Secciones
Mundo

Tensión diplomática: el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta de México

La decisión se produjo pocos días después de que las autoridades mexicanas otorgaran asilo político en su embajada de Lima a Betssy Chávez, ex primera ministra del ex presidente Pedro Castillo.

Tensión diplomática: el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta de México
Hace 2 Hs

El Congreso de Perú aprobó este jueves declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de una fuerte crisis diplomática entre ambos países. 

La decisión se produjo pocos días después de que las autoridades mexicanas otorgaran asilo político en su embajada de Lima a Betssy Chávez, ex primera ministra del ex presidente Pedro Castillo, hecho que motivó a Perú a romper las relaciones diplomáticas con México.

El conflicto entre ambas naciones latinoamericanas se remonta a septiembre pasado, cuando la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano propuso por primera vez declarar persona non grata a Sheinbaum. 

En aquel momento, la moción se fundaba en que la mandataria mexicana no rechazó el intento de autogolpe de Estado de Castillo, ocurrido en 2022, y además había solicitado su excarcelación.

Por esos días, Sheinbaum había recibido en el Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del ex mandatario peruano. Sin embargo, en esa oportunidad la iniciativa no consiguió los votos necesarios para prosperar.

La situación cambió dos meses después, tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas por la concesión del asilo a Betssy Chávez. Finalmente, el Congreso consiguió los apoyos necesarios y aprobó la declaración de persona non grata con 63 votos a favor y 34 en contra.

“El Perú se respeta”

Durante la sesión legislativa, Ernesto Bustamante, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del partido Fuerza Popular, justificó la decisión del Congreso con duras críticas hacia la presidenta mexicana.

“Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en la cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada”, sostuvo Bustamante.

El legislador agregó que la postura de México “ha traspasado los límites del respeto mutuo y la soberanía” desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a Sheinbaum, afirmó que “ha defendido reiteradamente a (Pedro) Castillo como si realmente fuera el actual legítimo presidente del Perú”.

Por su parte, el Congreso peruano comunicó oficialmente su decisión en redes sociales bajo el lema “¡El Perú se respeta!”, frase que marcó el tono nacionalista de la medida.

Temas PerúMéxicoAndrés Manuel López ObradorPedro CastilloClaudia Sheinbaum
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis diplomática: Perú rompió relaciones con México por el asilo a una ex ministra de Castillo

Crisis diplomática: Perú rompió relaciones con México por el asilo a una ex ministra de Castillo

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir
3

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes
4

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
5

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”
6

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Más Noticias
Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Comentarios