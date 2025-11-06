Tensión diplomática: el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta de México

El Congreso de Perú aprobó este jueves declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de una fuerte crisis diplomática entre ambos países.
La decisión se produjo pocos días después de que las autoridades mexicanas otorgaran asilo político en su embajada de Lima a Betssy Chávez, ex primera ministra del ex presidente Pedro Castillo, hecho que motivó a Perú a romper las relaciones diplomáticas con México.
El conflicto entre ambas naciones latinoamericanas se remonta a septiembre pasado, cuando la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano propuso por primera vez declarar persona non grata a Sheinbaum.
En aquel momento, la moción se fundaba en que la mandataria mexicana no rechazó el intento de autogolpe de Estado de Castillo, ocurrido en 2022, y además había solicitado su excarcelación.
Por esos días, Sheinbaum había recibido en el Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del ex mandatario peruano. Sin embargo, en esa oportunidad la iniciativa no consiguió los votos necesarios para prosperar.
La situación cambió dos meses después, tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas por la concesión del asilo a Betssy Chávez. Finalmente, el Congreso consiguió los apoyos necesarios y aprobó la declaración de persona non grata con 63 votos a favor y 34 en contra.
“El Perú se respeta”
Durante la sesión legislativa, Ernesto Bustamante, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del partido Fuerza Popular, justificó la decisión del Congreso con duras críticas hacia la presidenta mexicana.
“Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en la cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada”, sostuvo Bustamante.
El legislador agregó que la postura de México “ha traspasado los límites del respeto mutuo y la soberanía” desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a Sheinbaum, afirmó que “ha defendido reiteradamente a (Pedro) Castillo como si realmente fuera el actual legítimo presidente del Perú”.
Por su parte, el Congreso peruano comunicó oficialmente su decisión en redes sociales bajo el lema “¡El Perú se respeta!”, frase que marcó el tono nacionalista de la medida.