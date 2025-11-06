Tensión diplomática: el Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta de México

“Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en la cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada”, sostuvo Bustamante.